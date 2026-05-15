Die deutschen U 16-Juniorinnen stehen vor ihrem zweiten Spiel beim UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter trifft heute (ab 12 Uhr) auf Frankreich. Spielort ist wie schon beim wilden 3:3-Auftakt gegen Gastgeber Portugal das Campo de Jogos Trigueiros de Aragão in Alcains.

Die deutsche Startelf: Großer - Carollo, Hecke (C), Shala, Watermeier, Offner, Schütte, Bali, Scharras, Kogel, Kural

"Das wird es ein komplett anderes Spiel als gegen die Portugiesinnen, gegen die es total intensiv war", sagt Trainerin Peter vor dem Nachbarschaftsduell. Frankreich, das zum Auftakt Belgien 0:2 unterlag, habe "durch Tempo und Qualität in der Offensive überzeugt". Sie erwarte ein anderes Spiel, "wodurch wir sicherlich andere Schwerpunkte in den Fokus nehmen werden."

Am Montag (ab 12 Uhr) trifft die deutsche U 16 schließlich zum Turnierabschluss im Estádio Municipal Nuno Álvares Pereira in Sertã auf die Auswahl Belgiens.