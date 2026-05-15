U 16-Juniorinnen
UEFA-Turnier: U 16 im zweiten Spiel gegen Frankreich
Die deutschen U 16-Juniorinnen stehen vor ihrem zweiten Spiel beim UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter trifft heute (ab 12 Uhr) auf Frankreich. Spielort ist wie schon beim wilden 3:3-Auftakt gegen Gastgeber Portugal das Campo de Jogos Trigueiros de Aragão in Alcains.
Die deutsche Startelf: Großer - Carollo, Hecke (C), Shala, Watermeier, Offner, Schütte, Bali, Scharras, Kogel, Kural
"Das wird es ein komplett anderes Spiel als gegen die Portugiesinnen, gegen die es total intensiv war", sagt Trainerin Peter vor dem Nachbarschaftsduell. Frankreich, das zum Auftakt Belgien 0:2 unterlag, habe "durch Tempo und Qualität in der Offensive überzeugt". Sie erwarte ein anderes Spiel, "wodurch wir sicherlich andere Schwerpunkte in den Fokus nehmen werden."
Am Montag (ab 12 Uhr) trifft die deutsche U 16 schließlich zum Turnierabschluss im Estádio Municipal Nuno Álvares Pereira in Sertã auf die Auswahl Belgiens.
Kategorien: U 16-Juniorinnen
Autor: dfb
Nach Aufholjagd: Remis gegen Portugal
Die deutschen U 16-Juniorinnen sind mit einem torreichen Unentschieden in das UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal gestartet. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter trennte sich 3:3 (1:1) von den portugiesischen Gastgeberinnen.
UEFA-Turnier in Portugal: Auftakt gegen Portugal
Für die U 16-Juniorinnen steht beim UEFA-Turnier in Portugal ein Highlight auf dem Programm. Den Auftakt macht heute (ab 18 Uhr) die Partie gegen Portugal in Alcains. Für Trainerin Peter geht es darum, "die Leistungen international bestätigen".
Peter: "Wir achten auf die individuelle Superkraft"
Für viele junge Spielerinnen und Spieler ist ein Sichtungsturnier des DFB der erste große Schritt auf dem Weg in die Nationalmannschaft. U 16-Cheftrainerin Kathrin Peter war am Wochenende in Duisburg und berichtet, wie ein solches Turnier abläuft.