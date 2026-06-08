20 Spieler des Jahrgangs 2007 stehen im Aufgebot von Cheftrainer Christian Wörns für die U 19-Europameisterschaft in Wales. Sie kommen aus 14 verschiedenen Profiklubs und werden von Kapitän Francis Onyeka vom VfL Bochum und Torwart Florian Hellstern vom VfB Stuttgart angeführt.

"Es gibt den ein oder anderen Härtefall, am liebsten hätten wir 40 Spieler mitgenommen", sagt Wörns zu seiner Nominierung. "Besonders leid tut es mir für Spieler, die in den vergangenen zwei Jahren häufiger an Lehrgängen teilgenommen haben, nun aber aufgrund von Verletzungen nicht dabei sein können."

Der Cheftrainer weiter: "Leider können wir nur 18 Feldspieler plus zwei Keeper nominieren. Dabei haben wir versucht, die Positionen doppelt zu besetzen. Wir nehmen aber auch Hybridspieler mit, die zwei oder drei Positionen bekleiden können."

An sein Team hat Christian Wörns eine klare Erwartung: "Die vier Halbfinalisten qualifizieren sich für die U 20-WM. Für uns ist das ein lohnendes Ziel. Wir gehen die EM entsprechend motiviert und voller Vorfreude auf die Partien gegen starke internationale Gegner an."

EM-Spiele live zu sehen

Die deutsche Auswahl spielt in Gruppe A im Central Park in Denbighshire gegen Dänemark am 28. Juni (ab 21 Uhr), im Racecourse Ground in Wrexham gegen die Gastgeber am 1. Juli (ab 21 Uhr) und erneut in Denbighshire gegen Spanien am 4. Juli (ab 15 Uhr). Alle Spiele der deutschen U 19 sind live und kostenlos auf YouTube bei RTL Sport zu sehen. Auf RTL+ überträgt der Kölner Sender zusätzlich.

Aus jeder der zwei Vierergruppen qualifizieren sich jeweils die beiden bestplatzierten Teams für das Halbfinale am 8. Juli. Das Finale der U 19-EM steigt am 11. Juli (ab 20 Uhr) im Raceground Ground in Wrexham. Der Wettbewerb dient gleichzeitig als Qualifikation für die U 20-Weltmeisterschaft 2027 in Aserbaidschan und Usbekistan.