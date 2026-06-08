FAQ: Alles Wichtige zur U 19-EM in Wales

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat sich im März für die UEFA Europameisterschaft 2026 in Wales vom 25. Juni bis 12. Juli qualifiziert. Dort spielt die Auswahl von DFB-Trainer Christian Wörns nicht nur um die kontinentale Krone, sondern auch um die Teilnahme an der FIFA U 20-Weltmeisterschaft 2027 in Aserbaidschan und Usbekistan. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Turnier.

Wann spielt Deutschland wo und gegen wen?

Die deutsche Auswahl spielt in Gruppe A im Central Park in Denbighshire gegen Dänemark am 28. Juni (ab 21 Uhr), im Racecourse Ground in Wrexham gegen die Gastgeber am 1. Juli (ab 21 Uhr) und erneut in Denbighshire gegen Spanien am 4. Juli (ab 15 Uhr).

Wer steht im DFB-Kader?

20 Spieler des Jahrgangs 2007 stehen im Aufgebot. Sie kommen aus 14 verschiedenen Profiklubs und werden von Kapitän Francis Onyeka vom VfL Bochum und Torwart Florian Hellstern vom VfB Stuttgart angeführt. Mit Adin Licina (Juventus Turin) gehört auch ein im Ausland aktiver Spieler zum Team. Tom Wissbereit von Union Berlin reist als dritter Keeper und insgesamt 21. Spieler mit der Mannschaft nach Wales. Hier geht’s zum kompletten Kader.

Wo ist die deutsche U 19 live sehen?

Alle Spiele der deutschen U 19 sind live und kostenlos auf YouTube bei RTL Sport zu sehen. Auf RTL+ überträgt der Kölner Sender ebenso.

Welches Ziel gibt Coach Wörns aus?

"Wir wollen das Turnier ordentlich über die Bühne bringen", sagt Wörns. Was das konkret bedeutet? "Unser Ziel ist es, mindestens das Halbfinale zu erreichen." Die Vorschlussrunde zu erreichen, wäre mit Blick auf die Zukunft doppelt wichtig - siehe nächste Frage.

Wer qualifiziert sich wie für die U 20-WM 2027?

Die vier Halbfinalisten der EM qualifizieren sich für die U 20-WM im nächsten Jahr. Außerdem wird in Wales der fünfte Platz ausgespielt, der zur Teilnahme an einem Playoff-Spiel um das letzte Ticket für die Weltmeisterschaft in Aserbaidschan und Usbekistan berechtigt. "Für uns ist das ein lohnendes Ziel", sagt Wörns. "Wir gehen die EM entsprechend motiviert und voller Vorfreude auf die Partien gegen starke internationale Gegner an."

Wo gibt's weitere Infos zur Mannschaft?

Weitere Informationen zum Team gibt es auf DFB.de und den Social-Media-Kanälen des DFB-Nachwuchses, zum Beispiel auf Instagram.