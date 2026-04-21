WIESENHOF wird Partner des DFB-Pokals

WIESENHOF ist für die nächsten vier Spielzeiten neuer Partner des DFB-Pokals. Das niedersächsische Familienunternehmen ist bereits Partner der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und wirbt ab der kommenden Saison 2026/2027 sowohl bei den DFB-Pokalspielen der Männer als auch der Frauen.

"Wir freuen uns über die Vertiefung der Partnerschaft mit dem DFB", erklärt Dr. Ingo Stryck, Leiter Marketing bei WIESENHOF. "Bereits seit Sommer 2024 unterstützen wir die deutsche Frauen-Nationalmannschaft - und das erfolgreich und mit viel Herzblut. Als sich nun das Fenster für ein Engagement im DFB-Pokal aufgetan hat, haben wir schnell zugegriffen. Das Sponsoring des DFB-Pokals bietet für uns eine sehr hohe Exklusivität bei herausragenden Zuschauer-Reichweiten. Darüber hinaus haben die Pokalspiele immer ein ganz besonderes, emotionales Flair."

"Einen starken Partner gewonnen"

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Mit WIESENHOF haben wir einen starken und im Sportsponsoring bereits etablierten Partner auch für den DFB-Pokal der Männer und Frauen gewonnen. WIESENHOF steht für qualitative Geflügel- sowie pflanzliche Alternativprodukte, ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner im Sport und erweitert dieses Engagement nun im Rahmen des DFB-Pokals. Wir freuen uns auf den Ausbau der Partnerschaft und die noch engere Zusammenarbeit."

Proteine sind unabdingbar für eine gesunde, ausgewogene Ernährung und den Erhalt wichtiger Körperfunktionen, gerade auch für Sportler. Geflügelprodukte haben einen hohen Gehalt an hochwertigen Proteinen, die leicht vom Körper aufgenommen werden können. Ergänzend dazu bietet WIESENHOF pflanzliche Alternativprodukte unter der Marke GREEN LEGEND an. Der Markt für vegetarische und vegane Produkte hat sich in den vergangenen Jahren als immer größer werdende Nische etabliert. Zwei Gründe, warum Verbraucher einen fleischlosen Genuss bevorzugen, sind die Schonung von Ressourcen und das Tierwohl. Das Ziel des Familienunternehmens als Lebensmittelhersteller ist es, allen Bevölkerungsgruppen einen Zugang zu hochwertigen tierischen und pflanzlichen Proteinprodukten zu ermöglichen.

WIESENHOF ist als verlässlicher Sponsoringspartner fest in der Sport- und Fußballwelt verankert. So war das Familienunternehmen zuvor jahrelanger Hauptsponsor beim Bundesligisten SV Werder Bremen und hat sich als Offizieller Nationaler Partner der UEFA EURO 2024 und der UEFA Women's EURO 2025 engagiert. "Sport und gesunde Ernährung gehen Hand in Hand", sagt Ingo Stryck. "Wir als Lebensmittelhersteller produzieren hochwertige Proteinprodukte auf tierischer und pflanzlicher Basis und wollen mit diesen Produktgruppen zu einer ernährungsphysiologisch optimalen Ernährungsweise beitragen. Mit dieser weiteren Partnerschaft verstärken wir unsere Präsenz in der Sportwelt."