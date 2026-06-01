Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beteiligt sich an Coachbetter und wird strategischer Gesellschafter. Mit dem Investment baut der größte Sportverband der Welt - mehr als acht Millionen Mitglieder und mehr als 24.000 Vereine - gemeinsam mit Coachbetter die digitale Infrastruktur für den Amateurfußball aus. "Mit der Beteiligung an Coachbetter stärken wir gezielt das digitale Ökosystem im Fußball und fördern innovative Lösungen für Vereine und Verbände", sagt DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald.

Coachbetter ist die führende Plattform für Vereins- und Teammanagement im Fußball. Heute arbeiten Spitzenklubs der City Football Group (unter anderem Manchester City), Borussia Dortmund, nationale Verbände und tausende Amateurvereine weltweit mit Coachbetter. Zu den Gesellschaftern zählen neben den internationalen Venture-Capital-Investoren Brighteye Ventures, Swiss Founders Fund und ZEN11 auch Persönlichkeiten, die den Fußball auf höchstem Niveau geprägt haben - darunter Hansi Flick, Julian Draxler und Paul Lambert.

Patrick Patzig, Co-Founder & CEO Coachbetter, sagt: "Der Amateurfußball steht vor seiner größten digitalen Transformation. Dass der DFB als größter Sportverband der Welt Gesellschafter wird, ist für uns ein klares Signal: Wir bauen die Plattform, auf der Fußball weltweit organisiert, trainiert und entwickelt wird. Deutschland ist der Startpunkt - die Ambition ist global.“

"Neue digitale Angebote für Amateurfußball"

Als Unternehmen des "DFB-Innovationsportfolios" entwickelt Coachbetter gemeinsam mit dem Verband digitale Lösungen für den Amateurfußball. Ein zentrales Vorhaben ist das "Digitale Vereinsheim" - ein gemeinsames Projekt zur Vereinsverwaltung und zum Vereinsmanagement im Amateurfußball, das die tägliche Arbeit von Vereinen, Ehrenamtlichen und Mitgliedern spürbar entlasten wird. Die Zusammenarbeit stärkt den deutschen Vereinsfußball und schafft zugleich die Basis, von der aus Coachbetter international weiter wachsen kann. Der Markt ist riesig: Weltweit gibt es Millionen von Fußballvereinen, die bisher digital weitgehend unversorgt sind. Genau hier setzt Coachbetter an.

"Die strategische Zusammenarbeit mit Coachbetter ist ein wichtiger Baustein zur Erreichung unserer Ziele", erklärt Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung. "Insbesondere, um neue digitale Angebote für den Amateurfußball und zur Unterstützung unserer Vereine zu schaffen."