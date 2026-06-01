DER DFB
DFB investiert in Coachbetter: Gemeinsam für digitale Zukunft des Amateurfußballs
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beteiligt sich an Coachbetter und wird strategischer Gesellschafter. Mit dem Investment baut der größte Sportverband der Welt - mehr als acht Millionen Mitglieder und mehr als 24.000 Vereine - gemeinsam mit Coachbetter die digitale Infrastruktur für den Amateurfußball aus. "Mit der Beteiligung an Coachbetter stärken wir gezielt das digitale Ökosystem im Fußball und fördern innovative Lösungen für Vereine und Verbände", sagt DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald.
Coachbetter ist die führende Plattform für Vereins- und Teammanagement im Fußball. Heute arbeiten Spitzenklubs der City Football Group (unter anderem Manchester City), Borussia Dortmund, nationale Verbände und tausende Amateurvereine weltweit mit Coachbetter. Zu den Gesellschaftern zählen neben den internationalen Venture-Capital-Investoren Brighteye Ventures, Swiss Founders Fund und ZEN11 auch Persönlichkeiten, die den Fußball auf höchstem Niveau geprägt haben - darunter Hansi Flick, Julian Draxler und Paul Lambert.
Patrick Patzig, Co-Founder & CEO Coachbetter, sagt: "Der Amateurfußball steht vor seiner größten digitalen Transformation. Dass der DFB als größter Sportverband der Welt Gesellschafter wird, ist für uns ein klares Signal: Wir bauen die Plattform, auf der Fußball weltweit organisiert, trainiert und entwickelt wird. Deutschland ist der Startpunkt - die Ambition ist global.“
"Neue digitale Angebote für Amateurfußball"
Als Unternehmen des "DFB-Innovationsportfolios" entwickelt Coachbetter gemeinsam mit dem Verband digitale Lösungen für den Amateurfußball. Ein zentrales Vorhaben ist das "Digitale Vereinsheim" - ein gemeinsames Projekt zur Vereinsverwaltung und zum Vereinsmanagement im Amateurfußball, das die tägliche Arbeit von Vereinen, Ehrenamtlichen und Mitgliedern spürbar entlasten wird. Die Zusammenarbeit stärkt den deutschen Vereinsfußball und schafft zugleich die Basis, von der aus Coachbetter international weiter wachsen kann. Der Markt ist riesig: Weltweit gibt es Millionen von Fußballvereinen, die bisher digital weitgehend unversorgt sind. Genau hier setzt Coachbetter an.
"Die strategische Zusammenarbeit mit Coachbetter ist ein wichtiger Baustein zur Erreichung unserer Ziele", erklärt Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung. "Insbesondere, um neue digitale Angebote für den Amateurfußball und zur Unterstützung unserer Vereine zu schaffen."
Kategorien: DER DFB, DFB GmbH & Co. KG, DFB-Partner
Autor: dfb
DFB-Journal zur WM: Let’s go!
Die WM 2026 steht bevor - und das neue DFB-Journal bietet die Hintergrundinfos dazu. In der neuen Ausgabe gibt es alles zum DFB-Team, den deutschen Gruppengegnern, Rückblicke auf vergangene Turniere und vieles mehr.
Mitfiebern und gewinnen: Das DFB-Lizenzgewinnspiel zur WM 2026
Die WM 2026 steht vor der Tür. Genau der richtige Zeitpunkt, um sich auch als Fan einzustimmen. Passend zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko startet das DFB-Lizenzgewinnspiel mit vielen Highlights der Lizenzpartner.
Präzisierung der Richtlinien für Stadionverbote
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die DFL haben die Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten überarbeitet und präzisiert. Auf seiner Sitzung am Sonntag stimmte das DFB-Präsidium der neugefassten Richtlinie zu.