Vier Elfmeter: U 18 unterliegt gegen Israel

Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel der ersten Qualifikationsrunde für die U 19-Europameisterschaft 2027 eine Niederlage kassiert. Das Team von DFB-Trainer Hanno Balitsch musste sich gegen Israel in der Sportschule Lindabrunn in Österreich mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. Zum Auftakt war gegen Bosnien-Herzegowina ein 2:1 gelungen. Zum Abschluss geht es am Dienstag (ab 15 Uhr, live bei YouTube) im Stadion Wiener Neustadt gegen die Gastgeber.

"Es ist eine bittere Niederlage gegen eine gute israelische Mannschaft. Wir haben es nicht geschafft, in die Zweikämpfe zu kommen, sind dann oft zweiter Sieger geblieben", sagte Hanno Balitsch. "Unsere Leistung war heute nicht ausreichend, um gegen Israel zu gewinnen."

Der DFB-Nachwuchs fand gegen das aggressive Pressing der körperlich starken Israelis bei widrigen Witterungsbedingungen schwer in die Partie und kassierte nach einem Steilpass auf Adam Grimberg und dem folgenden Foul per Strafstoß das 0:1 durch den gefoulten Spieler (15.).

Staff verkürzt vom Punkt

In der zweiten Halbzeit verlagerte sich das Geschehen weiter in die israelische Hälfte, Alexander Staff verfehlte das Tor in der 64. Minute nur knapp. Der deutsche Druck wurde nun größer, aber ein weiterer Elfmeter sorgte für das 0:2 durch Ilay Ben Simon (70.).

Joker Lasse Eickel kam dem Anschlusstreffer nah, scheiterte jedoch an Keeper Ilai Altman (77.). Dafür sorgte der dritte Elfmeter der Partie nach Foul an Jeremiah Mensah: Staff verkürzte sicher (82.). Doch ein weiterer Strafstoß für Israel entschied das Spiel: Erneut verwandelte Ben Simon (88.).

In der erstmals bereits im U 18-Bereich beginnenden EM-Qualifikation lösen die ersten drei Teams der Vierergruppe das Ticket für die nächste Runde.