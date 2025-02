In der Vorsaison war für den VfB Stuttgart im DFB-Pokal noch im Viertelfinale Schluss, in diesem Jahr stehen die Schwaben als erstes Team im Halbfinale. Nationalstürmer Deniz Undav erzielte beim 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den FC Augsburg zum Auftakt der Runde der letzten Acht in der 30. Minute den einzigen Treffer. DFB.de zeigt die Höhepunkte des schwäbischen Duells im YouTube-Video.