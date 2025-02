Der VfB Stuttgart steht als erstes Team und zum zwölften Mal insgesamt im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Schwaben setzten sich vor heimischem Publikum im ersten Viertelfinale 1:0 (1:0) gegen Bundesligakonkurrent FC Augsburg durch. Deniz Undav traf in der 30. Minute entscheidend für den VfB.

Die Augsburger hatten in der Anfangsphase mehr vom Spiel, störten das Aufbauspiel der Gastgeber mit frühem Pressing bereits am gegnerischen Sechzehner. Klare Chancen erspielte sich der FCA allerdings nicht, die erste hatten im Gegenteil die Stuttgarter. Angelo Stiller fand mit feinem Chippass Deniz Undav, der aber aus spitzem Winkel an Keeper Nedijlko Labrovic scheiterte (26.).

Undav sorgt für Stuttgarter Führung

Wenige Minuten später machte es der Nationalspieler besser: Nach eigenem Ballgewinn legte Ermedin Demirovic auf Undav zurück, der von der Strafraumgrenze überlegt einschob (30.). Chris Führich hätte die Führung vor der Pause fast verdoppelt, traf aber in der 44. Minute nur den Außenpfosten.

Stuttgart gewann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit immer mehr Spielkontrolle, selbst früher die Bälle in der gegnerischen Hälfte und arbeitete am zweiten Treffer. Augsburg gab sich aber nicht geschlagen, verstärkte mit Stundenfrist seine Offensive noch einmal mit zwei Wechseln und verlagerte das Spiel so wieder mehr in die andere Richtung,

Das Spiel nahm wieder etwas Tempo auf: Zunächst verzog Undav (69.), ehe Augsburgs Joker Mert Kömür VfB-Keeper Alexander Nübel aus 25 Metern auf die Probe stellte (70.) und auch in der 79. Minute frei zum Abschluss kam. Am Stuttgarter Halbfinaleinzug änderte sich so nichts mehr.

