Traumtor von Tomas: In einem dramatischen Pokalhalbfinale mit Führungswechsel sicherte sich Titelverteidiger VfB Stuttgart dank des Hackentreffers von Tiago Tomas kurz vor Abpfiff der Verlängerung den 2:1-Heimerfolg gegen den SC Freiburg - und damit erneut das Ticket für das DFB-Pokalfinale in Berlin. DFB.de zeigt die Highlights im YouTube-Video.