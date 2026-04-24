DFB-Pokal

Video: Titelverteidiger VfB zieht erneut ins Finale ein

24.04.2026
Zweites Pokalfinale in zwei Jahren: Der VfB Stuttgart fährt erneut nach Berlin Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Traumtor von Tomas: In einem dramatischen Pokalhalbfinale mit Führungswechsel sicherte sich Titelverteidiger VfB Stuttgart dank des Hackentreffers von Tiago Tomas kurz vor Abpfiff der Verlängerung den 2:1-Heimerfolg gegen den SC Freiburg - und damit erneut das Ticket für das DFB-Pokalfinale in Berlin. DFB.de zeigt die Highlights im YouTube-Video.

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Kategorien: DFB-Pokal

Autor: dfb

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