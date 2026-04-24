DFB-Pokal
Video: Titelverteidiger VfB zieht erneut ins Finale ein
Traumtor von Tomas: In einem dramatischen Pokalhalbfinale mit Führungswechsel sicherte sich Titelverteidiger VfB Stuttgart dank des Hackentreffers von Tiago Tomas kurz vor Abpfiff der Verlängerung den 2:1-Heimerfolg gegen den SC Freiburg - und damit erneut das Ticket für das DFB-Pokalfinale in Berlin. DFB.de zeigt die Highlights im YouTube-Video.
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
Ticketinformationen zum DFB-Pokalfinale FC Bayern gegen VfB
Im DFB-Pokalfinale der Männer trifft der FC Bayern München im Berliner Olympiastadion auf den VfB Stuttgart. Die Bewerbungsphase für die Eintrittskarten ist beendet, Tickets werden verlost und voraussichtlich in der 18. Kalenderwoche zugeteilt.
Entscheidung nach Verlängerung: Tomas schießt Stuttgart ins Pokalfinale
Titelverteidiger VfB Stuttgart hat zum achten Mal das Finale um den DFB-Pokal erreicht. Die Schwaben gewannen vor 60.000 Zuschauer*innen mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung gegen den SC Freiburg und treffen im Finale in Berlin auf Bayern München.
Video: Kane und Díaz führen Bayern nach Berlin
Rekordpokalsieger FC Bayern steht nach einem souveränen 2:0 im Halbfinale bei Bayer Leverkusen nach sechs Jahren erstmals wieder im DFB-Pokalfinale. Torjäger Harry Kane und Luis Díaz trafen. Hier gibt's die Highlights aus der BayArena.