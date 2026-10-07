U 21-Männer
Video: Pejcinovic schnürt Doppelpack gegen Georgien
Zwei Tore für die EM-Teilnahme: Dženan Pejčinović schnürte beim 2:0-Heimsieg der deutschen U 21-Nationalmannschaft gegen Georgien in Bielefeld einen Doppelpack und machte so das Ticket für die EM 2027 in Albanien und Serbien perfekt. DFB.de zeigt die Highlights der Partie aus der Schüco Arena auf YouTube.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
Antonio Di Salvo: "Ich kann einfach nur Dankeschön sagen"
Durch das 2:0 im letzten Qualifikationsspiel gegen Georgien hat sich die U 21-Nationalmannschaft für die EM 2027 in Albanien und Serbien qualifiziert. Danach zogen Trainer Antonio Di Salvo und seine Spieler ein Resümee. DFB.de hat mitgeschrieben.
EM-Ticket gelöst: U 21 bezwingt Georgien 2:0
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat das Ticket für die EM 2027 in Albanien und Serbien gelöst. Im letzten Qualifikationsspiel in Gruppe F setzte sich das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo in Bielefeld mit 2:0 (1:0) gegen Georgien durch.
Sieben Wechsel vor dem Georgien-Spiel
Im Spiel um den Gruppensieg für die U 21 in der EM-Qualifi heute gegen Georgien bringt Cheftrainer Antonio Di Salvo sieben Neue. Die Startelf: Backhaus - Baum, Ullrich, Quarshie, Aseko, Tresoldi (C), Pejcinovic, Kemlein, Darvich, Brunner, Collins.