Video: Pejcinovic schnürt Doppelpack gegen Georgien

Zwei Tore für die EM-Teilnahme: Dženan Pejčinović schnürte beim 2:0-Heimsieg der deutschen U 21-Nationalmannschaft gegen Georgien in Bielefeld einen Doppelpack und machte so das Ticket für die EM 2027 in Albanien und Serbien perfekt. DFB.de zeigt die Highlights der Partie aus der Schüco Arena auf YouTube.