Nach der Niederlage der deutschen U 21-Nationalmannschaft in Kroatien war die Enttäuschung bei Cheftrainer Antonio Di Salvo und seinen Spielern verständlicherweise groß. DFB.de hat die Analysen der Protagonisten mitgeschrieben.

Antonio Di Salvo: Man kann eigentlich heute kein Fazit ziehen. Wenn es ein Pflichtspiel gewesen wäre, hätte das Spiel nicht weitergespielt werden können. Das war Pingpong und einfach nur ein Charektertest. Das Glück war nicht auf unserer Seite. Die ersten 20 Minuten war Kroatien griffiger, aber anschließend war das noch mehr Zufall. Wir machen die Tore nicht, Kroatien schon. Ich bin nicht zufrieden heute mit dem Ergebnis, auch nicht mit der Niederlage gegen Belgien, aber es war insgesamt ein gutes Jahr.

Joshua Quarshie: Wir hätten das Spiel vielleicht schon früher anders angehen sollen, wie die Kroaten mehr lange Bälle spielen und mit zweiten Bällen zu Toren kommen. Fußball war das heute auf jeden Fall nicht. Vor allem in 50:50-Duellen waren sie häufig der Gewinner, das ist am Ende Grund, warum die Kroaten den Sieg geholt haben.

Max Moerstedt: Ich glaube, dass die Bedingungen nicht ideal waren. In der zweiten Halbzeit haben wir uns aufgebäumt, aber es ist unglücklich, dass wir das Spiel noch verloren haben. In Deutschland wäre so ein Spiel gar nicht angepfiffen worden. Es ging viel über Kampf und hohe Bälle.