Jahresabschluss gegen Kroatien live auf ProSieben MAXX

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat eines ihrer beiden hochkarätigen Testspiele zum Jahresende hinter sich, eins steht noch an. Nachdem die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo in Essen unglücklich gegen Belgien verlor, wartet nun am Dienstag (ab 18 Uhr) das Gastspiel in Kroatien. DFB.de klärt die wichtigsten Fragen zur Partie in Rijeka im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Die Partie der deutschen U 21 gegen Belgien wird live bei ProSieben Maxx im Free-TV gezeigt. Zudem kann das Spiel im kostenlosen Livestream bei Joyn verfolgt werden. Moderiert wird die Sendung ab 17.30 Uhr von Matthias Opdenhövel. Kommentator ist Franz Büchner. Ihm stehen während des Spiels Experte Markus Babbel und Onfieldreporter Bent Mildner zur Seite.

Wo wird gespielt?

Spielort ist das im Jahr 2014 errichtete Stadion Rujevica in der kroatischen Hafenstadt Rijeka mit einem Fassungsvermögen von 8279 Plätzen. Es ist der erste Auftritt einer deutschen U 21 in Rijeka.

Wer steht im deutschen Kader?

Mit Dennis Seimen (VfB Stuttgart), Muhammed Damar (VfL Wolfsburg), Anton Kade (FC Augsburg) und Cajetan Lenz (TSG Hoffenheim) kehren vier Spieler zur U 21-Nationalmannschaft zurück. Erstmals in eine DFB-Auswahlmannschaft berufen wurden Torhüter Tom Ritzy Hülsmann (Stade Reims) und Kofi Amoako (Hamburger SV). Hennes Behrens (FC Augsburg) stößt aus dem Kreis der A-Nationalmannschaft dazu.

Wie sieht die Bilanz gegen Kroatien aus?

Es ist erst der zweite Vergleich mit einer kroatischen U 21. Das bislang einzige Duell entschieden die Kroaten am 28. März 2000 in Varazdin mit 2:0 für sich. Die Kroaten sind ebenfalls für die EM 2027 qualifiziert.

Wie ist die aktuelle Form der U 21?

Die U 21 hat nach zuvor acht Siegen in Serie gegen Belgien erstmals seit dem 2:3 gegen Griechenland am 10. Oktober 2025 wieder verloren. Verlassen kann sich das Team weiterhin auf Angreifer Nicolò Tresoldi, der mit seinen 16 Toren auf Platz drei der ewigen U 21-Torschützenliste steht, einen Treffer hinter Heiko Herrlich (17), einen weiteren hinter Spitzenreiter Pierre Littbarski (18).

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.