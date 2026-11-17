Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat zum Abschluss des Länderspieljahres in Rijeka bei EM-Teilnehmer Kroatien 2:3 (0:1) verloren. Adrian Segecic brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung, Joker Max Moerstedt glich kurz nach der Pause (53.) für das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo aus. Den deutschen Führungstreffer von Dzenan Pejcinovic (60.) beantworteten die Kroaten durch einen Doppelpack von Fran Topic (67., 84.).

Di Salvo setzte vor Torhüter Dennis Seimen auf die Viererkette mit Elias Baum, Kapitän Joshua Quarshie, Linus Gechter und Hennes Behrens. Im defensiven Mittelfeld spielten Noel Aseko und Cajetan Lenz, offensiv Muhammed Damar und Anton Kade hinter den Spitzen Pejcinovic und Paris Brunner.

Das Spiel litt unter den widrigen äußeren Bedingungen, bei starkem Regen, tiefem Geläuf und Nebel mussten sich beide Mannschaften zunächst einmal finden. Das erste Ausrufezeichen setzte die DFB-Auswahl, als Pejcinovic nach Steckpass von Damar frei vor dem Tor auf, zielte aber knapp am Pfosten vorbei (17.). Wenig später wurde Brunner beim Schuss gerade noch geblockt (21.). Doch auch die Kroaten meldeten sich an, Ivan Canjuga schlenzte von der Strafraumgrenze vorbei (23.).

Moerstedt kommt und trifft

Wenig später folgte nach einem schnellen Angriff die Führung der Gastgeber: Adrian Segecic ließ Seimen aus 13 Metern keine Abwehrchance. Die Kroaten fanden sich danach besser zurecht mit dem durchtränkten Untergrund, tauchten ein ums andere Mal im deutschen Strafraum auf.

Zur zweiten Hälfte kamen vier neue Spieler in die Partie: Nnamdi Collins, Tom Rothe, Leandro Morgalla und Moerstedt ersetzten Quarshie, Behrens, Baum und Kade. Nach einer Ecke kam Aseko gleich zum Abschluss, blieb aber in der kroatischen Abwehr hängen (46.). Das deutsche Team agierte nun auf jeden Fall deutlich zielstrebiger. Lenz köpfte nach Flanke von Rothe nur Zentimeter am Pfosten vorbei (50.).

Die deutsche Druckphase wurde belohnt, als Moerstedt nach einem Freistoß den Ball im Nachsetzen aus kurzer Distanz ins Tor drückte. Brunner hätte beinahe nachgelegt, aber sein Schuss aus 12 Metern klatschte an den Pfosten (59.), dafür traf Pejcinovic nach Brunners pariertem nächsten Versuch per Kopf. Kroatien suchte nach einer Antwort und fand sie fast bei einem Fernschuss von Segecic, den Seimen um den Pfosten lenkte (62.).

Amoako feiert sein Debüt

Kurz darauf feierte Kofi Amoako sein Debüt in der U 21, kam für Aseko auf den Rasen (64.). Der tiefe Boden begünstigte danach den kroatischen Ausgleich, als ein Steilpass unvermittelt liegen blieb, Topic so vor Seimen an den Ball kam und humorlos in den Winkel traf. Di Salvo nahm für die Schlussphase einen weiteren Wechsel vor, nahm Mert Kömür für Damar ins Spiel (77.).

Der Rasen wurde immer tiefer, große Flächen waren mit Wasserpfützen bedeckt und an kontrolliertes Spiel war immer weniger zu denken. Gefahr entstand nur noch aus Standardsituationen, wie in der 82. Minute: Pejcinovic zog ab, Kroatiens Keeper Toni Silic ließ prallen, aber Lenz setzte den Nachschuss unbedrängt über das Tor. Auf der Gegenseite blieb im Strafraum erneut ein Abpraller im Wasser liegen und erneut war Topic zur Stelle.

Maurice Krattenmacher und Louey Ben Farhat sollten der Partie noch eine weitere Wendung geben, ersetzten Lenz und Brunner (88.). Der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen.