Nach dem 1:2 gegen Belgien am Freitag hat die deutsche U 21-Nationalmannschaft heute (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und Joyn) in Rijeka gegen EM-Teilnehmer Kroatien gleich den nächsten Härtetest vor sich. Cheftrainer Antonio Di Salvo ändert seine Aufstellung im Stadion Rujevica im Vergleich zum letzten Spiel nur auf einer Position: Linus Gechter ersetzt Nnamdi Collins in der Innenverteidigung.

Die deutsche Startelf: 12 Seimen - 2 Baum, 5 Quarshie (C), 6 Lenz, 7 Kade, 8 Aseko, 11 Pejcinovic, 13 Behrens, 15 Gechter, 19 Brunner, 20 Damar.