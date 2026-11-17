U 21-Männer
Das ist die Startelf gegen Kroatien
Nach dem 1:2 gegen Belgien am Freitag hat die deutsche U 21-Nationalmannschaft heute (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und Joyn) in Rijeka gegen EM-Teilnehmer Kroatien gleich den nächsten Härtetest vor sich. Cheftrainer Antonio Di Salvo ändert seine Aufstellung im Stadion Rujevica im Vergleich zum letzten Spiel nur auf einer Position: Linus Gechter ersetzt Nnamdi Collins in der Innenverteidigung.
Die deutsche Startelf: 12 Seimen - 2 Baum, 5 Quarshie (C), 6 Lenz, 7 Kade, 8 Aseko, 11 Pejcinovic, 13 Behrens, 15 Gechter, 19 Brunner, 20 Damar.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
Di Salvo: "Das war Pingpong und nur ein Charaktertest"
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U 21 verliert Wasserschlacht in Kroatien
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Jahresabschluss gegen Kroatien live auf ProSieben MAXX
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