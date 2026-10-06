EM-Ticket gelöst: U 21 bezwingt Georgien 2:0

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat das Ticket für die EM 2027 in Albanien und Serbien gelöst. Im letzten Qualifikationsspiel in Gruppe F setzte sich das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo in Bielefeld mit 2:0 (1:0) gegen Georgien durch. Die deutschen Tore erzielte Dzenan Pejcinovic (10., 69.). Mit 27 Punkten aus zehn Spielen und 32:5 Toren hat sich das DFB-Team aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegenüber Griechenland als einer von neun Gruppensiegern direkt für die Endrunde qualifiziert.

Bei der größten Kulisse bei einem deutschen U 21-Spiel seit über 20 Jahren sahen 20.049 Zuschauer*innen in der Bielefelder Schüco-Arena eine abwechslungsreiche Anfangsphase. Die deutsche Mannschaft übernahm die Spielkontrolle gegen zunächst kompakt agierende und lauernde Georgier. Die Vorstöße wechselten sich zwischen beiden Seiten ab. In der 4. Minute legte DFB-Kapitän Nicolo Tresoldi im georgischen Strafraum auf Noah Darvich, dem die Annahme jedoch versprang. Postwendend kam der georgische Stürmer über links zum Abschluss, verzog jedoch.

Darvich aus der Distanz

Nach einer guten Balleroberung kam der Ball zentral zu Darvich: Der Elversberger zog aus gut 20 Metern ab und versenkte den Ball, von Dzenan Pejcinovic entscheidend abgefälscht, im georgischen Tor - zum 1:0 (10.). Nach dem Führungstreffer bestimmte die deutsche U 21 nahezu vollständig das Spielgeschehen und suchte vermehrt den Abschluss. So zirkelte Paris Brunner den Ball in der 17. Minute nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit lief das DFB-Team früh an und ließ defensiv kaum etwas zu.

Nach gut 35 Minuten kam die georgischen Gäste erstmals zu einer längeren Ballbesitzphase, die jedoch keine nennenswerten Offensivaktionen mit sich brachte. Einem durch Elias Baum getretenen Eckball folgte eine Großchance auf deutscher Seite, als der Ball durch den Strafraum zu Tresoldi sprang. Der DFB-Stürmer scheiterte jedoch an der Brust des georgischen Schlussmanns Beruashvili (41.). Der albanische Referee Florian Lata pfiff pünktlich zur Halbzeit.

Beide Mannschaften kamen unverändert aus den Kabinen. Das Di Salvo-Team setzte da an, wo es in der ersten Hälfte aufgehört hatte: Mit hoher Intensität und Offensivdrang. So gelang in der 48. Minute nach einer Ecke der vermeintliche Treffer zum 2:0. Dem Kopfballtreffer durch Joshua Quarshie ging jedoch ein Offensivfoul voraus. Im Anschluss kam Georgien nach einem schnell gespielten Angriff flach zum Abschluss, Deisadze verfehlte das deutsche Tor. In der 55. Minute sorgte erneut eine Baum-Ecke für Gefahr, als der Ball im Strafraum über Umwege zu Darvich kam, der jedoch aus wenigen Metern zu überrascht war. Wenige Minuten später fand der Ball seinen Weg zu Pejcinovic, der den Ball aber über das Tor zog (58.).

Pejcinovic mit dem Brustlöser

Auf der anderen Seite versuchte es Lordkipanidze infolge eines flachen Eckballs sehenswert mit der Hacke, doch DFB-Schlussmann Mio Backhaus war zur Stelle (59.). So ging die intensive Partie in der Folge hin und her und spielte sich vor allem an den jeweiligen Strafräumen ab. In der 65. Minute wechselte Di Salvo erstmals: Arijon Ibrahimovic ersetzte Brunner positionsgetreu. Der Joker wurde direkt in Szene gesetzt: Nach einer sehenswerten Kombination spitzelte Pejcinovic den Ball im Strafraum per Hacke zu Ibrahimovic, dessen Heber jedoch das georgische Tor verfehlt (67.). Wenige Augenblicke später unterlief der georgsichen Hintermannschaft einen Fehler im Aufbau, nach Ballgewinn Darvich kam der Ball zu Tresoldi, der von rechts zurück in den Strafraum auf Pejcinovic legte, welcher das deutsche Team per Drehschuss mit dem 2:0 belohnte (69.).

Nach dem zweiten Tor trat die deutsche U 21 wieder befreiter auf und erspielte sich weitere Abschlusssituationen. In der 82. Minute kamen Leandro Morgalla und Wael Mohya für Baum und Darvich in die Partie. Zudem ersetzten Tom Rothe und Mert Kömür Lukas Ullrich und Torschütze Pejcinovic (87.). In der Schlussphase legte die DFB-Auswahl keinen dritten Treffer mehr nach und die georgische Auswahl nichts Zählbares mehr entgegen. Der verdiente 2:0-Sieg beschert der deutschen U 21 die Teilnahme an der EM 2027 in Albanien und Serbien.