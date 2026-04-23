Video: Kane und Díaz führen Bayern nach Berlin

Der Traum vom Triple lebt: Rekordpokalsieger FC Bayern München steht nach dem souveränen 2:0 im Halbfinale bei Bayer 04 Leverkusen nach sechs Jahren erstmals wieder im Endspiel um den DFB-Pokal. Nach dem vorzeitigen Gewinn der Deutschen Meisterschaft und dem Halbfinaleinzug in der Champions League darf der FCB weiter von drei Titeln träumen. In Leverkusen trafen Torjäger Harry Kane (22.) und Luis Díaz (90.+3), Bayer-Keeper Mark Flekken verhinderte mit mehreren Glanzparaden eine höhere Niederlage. Die Highlights der Partie aus der BayArena gibt's hier im YouTube-Video.