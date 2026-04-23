DFB-Pokal
Video: Kane und Díaz führen Bayern nach Berlin
Der Traum vom Triple lebt: Rekordpokalsieger FC Bayern München steht nach dem souveränen 2:0 im Halbfinale bei Bayer 04 Leverkusen nach sechs Jahren erstmals wieder im Endspiel um den DFB-Pokal. Nach dem vorzeitigen Gewinn der Deutschen Meisterschaft und dem Halbfinaleinzug in der Champions League darf der FCB weiter von drei Titeln träumen. In Leverkusen trafen Torjäger Harry Kane (22.) und Luis Díaz (90.+3), Bayer-Keeper Mark Flekken verhinderte mit mehreren Glanzparaden eine höhere Niederlage. Die Highlights der Partie aus der BayArena gibt's hier im YouTube-Video.
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
Leweling: "Wir wissen, wie schwer es gegen Freiburg ist"
Jamie Leweling steht mit dem VfB Stuttgart vor dem DFB-Pokalhalbfinale heute (20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) gegen den SC Freiburg. Mit DFB.de spricht der Nationalspieler über den Gegner und die Bedeutung des Pokals.
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Zum sechsten Mal treffen sich der VfB Stuttgart und der SC Freiburg im DFB-Pokal. Nach Siegen steht es 4:1 für den VfB, aber knapp war es immer. Heute (ab 20.45 Uhr) gibt es das Duell zum zweiten Mal in einem Halbfinale.
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