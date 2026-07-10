Die deutschen U 19-Frauen wollen auch den letzten Schritt machen: Heute (ab 18 Uhr, live auf RTL+, YouTube, DFB.TV, Sportdigital und im Free-TV auf RTL NITRO) geht es für die Mannschaft von Cheftrainerin Melanie Behringer bei der UEFA Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina im Stadion Grbavica in Sarajevo im Finale gegen Spanien um den ersten EM-Titel seit 15 Jahren und den siebten insgesamt nach 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 und 2011.

Hoffnung macht, dass Luzie Zähringer vom FC Bayern München nach ihrer Gelbsperre wieder zurückkehrt und zuversichtlich aufs Endspiel blickt: "Druck haben wir nicht. Wir können nur gewinnen, weil es für uns etwas ganz Besonderes ist, im Finale zu stehen." Auch ohne die Spielführerin hatte die DFB-Auswahl das intensive EM-Halbfinale gegen Österreich nach Verlängerung mit 1:0 für sich entschieden - dank Tessa Zimmermann, die in der 109. Minute zum umjubelten Sieg traf.

"Jeden Augenblick genießen"

"Wir erwarten mit Spanien einen spielstarken Gegner, der uns alles abverlangen wird", sagt Melanie Behringer. "Wir sind überzeugt davon, dass unsere Mannschaft alles investieren wird, um Spanien unser Spiel aufzuzwingen. Das EM-Finale ist die Belohnung für die harte Arbeit seit der EM-Qualifikation. Die Spielerinnen sollen jeden Augenblick genießen."

Erstmals seit der Endspielniederlage 2023 mit 2:3 im Elfmeterschießen gegen Spanien steht Deutschland bei einer U 19-Frauen-Europameisterschaft wieder in einem Finale. Mit den Spanierinnen hat die DFB-Auwahl auch aus der laufenden Saison noch eine Rechnung offen: In der ersten EM-Qualifikationsrunde gab es im Dezember 2025 in Duisburg ein deutliches 0:5. Das soll diesmal ganz anders werden.