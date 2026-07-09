Zähringer vor EM-Finale gegen Spanien: "Druck haben wir nicht"

Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft steht im Endspiel der Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina. Am Freitag (ab 18 Uhr, live auf RTL+, YouTube, DFB.TV, Sportdigital und im Free-TV auf RTL NITRO) trifft das Team von DFB-Trainerin Melanie Behringer in Sarajevo auf Spanien. Im DFB.de-Interview spricht Kapitänin Luzie Zähringer vom FC Bayern München über das große Finale.

DFB.de: Luzie, das Halbfinale gegen Österreich musstest du Gelb-gesperrt von der Tribüne verfolgen. Wie schwer ist dir das gefallen?

Luzie Zähringer: Natürlich war das nicht leicht. Aber die Mädels haben das richtig gut gemacht. Vor allem Maj, für die es das erste Mal in ihrer Rolle als Kapitänin war. Sie hat das super gelöst. Ich hatte während des gesamten Spiels eigentlich keinen Zweifel daran, dass wir das Spiel gewinnen und das Finale erreichen werden. Deshalb bin ich auch unglaublich stolz darauf, wie die Mannschaft das gemeistert hat.

DFB.de: Warum hat sich Deutschland am Ende nach 120 Minuten durchgesetzt?

Zähringer: Man muss in solchen Spielen geduldig bleiben, auch wenn der Ball lange nicht ins Tor geht. Wir vertrauen unseren Qualitäten und wissen, dass wir immer noch eine Chance bekommen werden. Wir sind ruhig geblieben und haben uns am Ende belohnt.

DFB.de: Was bedeutet es, im EM-Finale zu stehen?

Zähringer: Es ist für uns alle ein unbeschreibliches Gefühl. Wir haben uns für unsere harte Arbeit belohnt. Der Einzug ins EM-Finale ist einzigartig, damit hat vor dem Turnier vielleicht nicht jeder gerechnet.

DFB.de: Was zeichnet euch als Mannschaft aus?

Zähringer: Wir haben einen unglaublichen Teamgeist, auch neben dem Platz verstehen wir uns richtig gut und verbringen jede freie Minute miteinander. Eine unserer Stärken ist es, mit Rückschlägen umzugehen. Egal, was im Spiel oder daneben passiert - wir können immer damit umgehen.

DFB.de: Im Finale wartet jetzt Spanien. Überwiegt bei euch die Vorfreude oder der Druck?

Zähringer: Ganz klar die Vorfreude. Druck haben wir nicht. Wir können nur gewinnen, weil es für uns etwas ganz Besonderes ist, im Finale zu stehen.

DFB.de: Worauf wird es gegen Spanien besonders ankommen?

Zähringer: Wir haben Spanien analysiert und Lösungen gefunden. Wichtig wird sein, als Mannschaft aufzutreten und füreinander zu arbeiten. Dann können wir auch Spanien vor Probleme stellen.