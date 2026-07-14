U 19-Frauen
EM: Drei Deutsche im "Team des Turniers"
Im Endspiel der UEFA Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina gab es ein 0:1 gegen Spanien - danach wurden gleich drei Spielerinnen der deutschen U 19-Frauen-Nationalmannschaft ins "Team des Turniers" der UEFA berufen. Ausgezeichnet wurden Torhüterin Janne Krumme, Verteidigerin Lenelotte Müller und Mittelfeldspielerin Emma Memminger, die mit ihren Leistungen maßgeblichen Anteil am Finaleinzug der DFB-Auswahl hatten.
Janne Krumme, die bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, absolvierte insgesamt drei EM-Spiele ohne Gegentor. Lenelotte Müller vom VfB Stuttgart überzeugte mit starken Zweikämpfen und gefährlichen Flanken. Und Emma Memminger vom SC Freiburg gelangen bei der EURO ein Tor und eine Vorlage. Europameister Spanien stellt mit sechs Spielerinnen das Gros der UEFA-Auswahl.
Das "Team des Turniers": Janne Krumme (Deutschland) - Paula Klingspor (Schweden), Amaya Garcia (Spanien), Lenelotte Müller (Deutschland) - Emma Moreno (Spanien), Ainoa Gomez (Spanien), Irune Dorado (Spanien), Emma Memminger (Deutschland) - Valentina Pötzl (Österreich), Alba Cerrato (Spanien), Rosalia Dominguez (Spanien).
Das sagt Trainerin Behringer zur EM
Kategorien: U 19-Frauen
Autor: uefa/dfb
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