Die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft ist Vizeeuropameister. Mit 0:1 musste sich die Auswahl von Trainerin Melanie Behringer gegen Spanien im EM-Finale geschlagen geben. Im DFB.de-Interview zieht die Cheftrainerin ihre Turnierbilanz - am Ende überwiegt der Stolz.

DFB.de: Melanie Behringer, mit ein paar Tagen Abstand: Wie fällt Ihr Fazit zur U 19-Europameisterschaft aus?

Melanie Behringer: Von Anfang bis Ende war es ein besonderes Turnier für mich. Es war schön zu sehen, wie die beiden Jahrgänge gemeinsam gewachsen sind und sich bei dieser EM präsentiert haben. Beide Jahrgänge haben in der Vergangenheit auch schwierige Phasen erlebt und sich zum Beispiel vergangenes Jahr nicht für die EM qualifizieren können. Dass wir dieses Jahr im EM-Finale standen und die Silbermedaille geholt haben, freut mich ungemein für die Spielerinnen. Das wird definitiv in Erinnerung bleiben.

DFB.de: Nach dem Finale haben Sie gesagt: "Wir haben nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen." Gilt dieser Satz mit etwas Abstand noch genauso?

Behringer: Ja, absolut. Natürlich tut eine Finalniederlage weh, und wir haben am Ende gegen ein dominantes Spanien verloren. Aber es überwiegt ganz klar der Stolz. Die Spielerinnen haben unseren Plan über das gesamte Turnier hinweg hervorragend umgesetzt. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und auf die Entwicklung, die sie genommen hat.

DFB.de: Was hat Ihr Team bei diesem Turnier besonders ausgezeichnet? Wo hat sich die Mannschaft im Vergleich zum Saisonverlauf noch einmal weiterentwickelt?

Behringer: Wir sind über das ganze Turnier als Einheit aufgetreten. Jede Spielerin war bereit, für die andere mitzukämpfen. Diese Mentalität hat uns über das gesamte Turnier ausgezeichnet und getragen. Auch Rückschläge, wie der Ausfall von Zoe Schick haben wir als Team gut verkraftet und uns davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Inhaltlich haben wir uns unter anderem im "Spiel im letzten Drittel" und in der "Boxbesetzung" im Vergleich zur EM-Qualifikation noch einmal verbessert.

DFB.de: Welcher Moment dieser EM wird Ihnen besonders in Erinnerung bleiben?

Behringer: Da gibt es mehrere Momente: Das Tor in der Verlängerung gegen Österreich war ein besonderer Moment. Wir hatten das Spiel sehr gut im Griff und wollten es unbedingt gewinnen, um ins Finale einzuziehen. Die Erleichterung nach dem Siegtreffer von Tessa Zimmermann war riesig. Genauso besonders war aber auch das Spiel gegen Polen mit dem heftigen Gewitter. Dass es keine Unterbrechung gab, verwundert mich bis heute. So etwas hatte ich vorher noch nie erlebt.

DFB.de: Welche Botschaft sendet dieses Turnier an die nächste Generation von Nationalspielerinnen?

Behringer: Ich glaube, das Turnier hat gezeigt, dass wir in Deutschland viele talentierte Nachwuchsspielerinnen haben. Einige haben sich bei dieser EM sicherlich für höhere Aufgaben empfohlen und auf sich aufmerksam gemacht. Das freut mich sehr und stimmt mich sehr positiv für die Zukunft.

DFB.de: Mit dem Turnier endet für den Jahrgang 2007 die Zeit in der U 19. Wie bewerten Sie diesen gemeinsamen Abschluss?

Behringer: Es war ein besonderer Abschluss für uns alle. Die Spielerinnen haben sich mit einem starken Turnier belohnt. Ich bin mir sicher, dass wir einige von ihnen auf ihrem weiteren Weg im Frauenfußball und auch in der Nationalmannschaft wiedersehen werden.

DFB.de: Welche Themen werden in den kommenden Monaten im Mittelpunkt Ihrer Arbeit stehen?

Behringer: Der Blick richtet sich jetzt schon auf die kommende Saison. Wir haben einen Lehrgang im Oktober mit den beiden Jahrgängen 2008/2009, danach steht direkt die erste EM-Qualifikationsrunde im November an. Es geht darum, wieder einen schlagkräftigen Kader für die kommende Saison zu formen. Unsere Aufgabe im Trainerteam beinhaltet demnach, viele Spiele zu beobachten und uns einen noch besseren Eindruck von den Jahrgängen zu verschaffen.

DFB.de: Was stimmt Sie mit Blick auf die Zukunft besonders positiv?

Behringer: Wir haben viele talentierte Spielerinnen im Nachwuchs, die früh Erfahrungen auf internationalem Topniveau sammeln konnten. Mit der U 19 wurden wir Vizeeuropameister und die U 17 sogar Europameister. Genau solche Turniere, wie eine EM zu spielen, sind für die Entwicklung der Spielerinnen enorm wichtig. Sie können sich mit Gleichaltrigen auf höchstem Niveau messen. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir uns auch in Zukunft auf viele spannende Talente freuen dürfen.

DFB.de: Welche Ziele nehmen Sie persönlich und mit Blick auf die nächste U 19-Generation für die kommende Saison mit?

Behringer: Es geht nun wieder darum, eine Mannschaft zu formen, die sich schnell findet, als Einheit auftritt und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Die Erfahrungen aus diesem Turnier werden uns dabei helfen. Mit dieser Vorfreude und Überzeugung gehe ich in die neue Saison.