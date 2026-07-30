Wissmann wird Co-Trainerin der U 19-Frauen

Jessica Wissmann verstärkt das Trainer*innenteam der deutschen U 19-Frauen. Die 34-Jährige übernimmt ab 1. August die Rolle der Co-Trainerin an der Seite von Cheftrainerin Melanie Behringer und Co-Trainer Jos Bolt. Sie folgt auf Melanie Fink, die nach der U 19-Europameisterschaft ihre Tätigkeit beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) beendet hat und künftig als Cheftrainerin der U 19 von Holstein Kiel arbeitet.

Wissmann, die Anfang des Jahres in ihre A-Lizenz-Ausbildung gestartet ist, bringt sowohl Erfahrungen aus der Frauen-Bundesliga als auch aus dem Nachwuchsfußball mit. Nach Stationen im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern wechselte sie zur Saison 2025/2026 zur SGS Essen in die Google Pixel Frauen-Bundesliga. Dort arbeitete sie zunächst als Co-Trainerin, übernahm in der Rückrunde interimsweise das Amt der Cheftrainerin und kehrte nach der Verpflichtung von Heleen Jaques in ihre bisherige Rolle zurück.

Nia Künzer: "Jessica bringt wertvolle Erfahrungen mit"

Nia Künzer, DFB-Sportdirektorin, sagt: "Mit Jessica gewinnen wir eine engagierte und fachlich versierte Trainerin für unsere U 19. Sie bringt wertvolle Erfahrungen aus dem Nachwuchs- und Frauenfußball mit und hat zuletzt auch auf höchstem Niveau Verantwortung übernommen. Wir sind überzeugt, dass sie unser Trainer*innenteam mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Expertise hervorragend ergänzen wird."

Jessica Wissmann sagt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim DFB und die Zusammenarbeit mit Melanie Behringer sowie dem gesamten Trainer*innen- und Funktionsteam. Die U 19 ist eine wichtige Station in der Entwicklung junger Spielerinnen auf ihrem Weg in den Spitzenfußball. Die Möglichkeit, diesen Prozess mitzugestalten und die Spielerinnen auf ihrem Weg zu begleiten, ist für mich eine spannende und reizvolle Aufgabe."

Wissmann wird bereits bei der kommenden Maßnahme im Oktober erstmals als Co-Trainerin der U 19-Frauen im Einsatz sein.