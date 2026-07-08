U 19-Frauen
Tessa Zimmermann: "Wir wussten, irgendwann fällt das Tor"
Tessa Zimmermann war mit ihrem Siegtor zum 1:0 in der Verlängerung gegen Österreich die Matchwinnerin für die deutschen U 19-Frauen im Halbfinale der Europameisterschaft 2026 in Bosnien und Herzegowina. Nach Abpfiff ließ sie die Partie in Sarajevo im Kurzinterview Revue passieren - und blickte schon voraus aufs EM-Finale am Freitag (ab 18 Uhr, live auf DFB.TV, RTL+ und YouTube) gegen Spanien.
Frage: Tessa, wie fühlt es sich für dich an, das entscheidende Tor erzielt zu haben?
Tessa Zimmermann: Es ist natürlich ein schönes Gefühl, weil wir jetzt im Finale stehen und uns belohnt haben für unsere Leistung, für die 120 Minuten, die wir hier gekämpft haben. Das ist überragend. Es ist schön, dass wir jetzt feiern können, um dann den vollen Fokus auf das Finale zu legen.
Frage: Warst du überzeugt davon, dass ihr das Spiel noch vor einem Elfmeterschießen entscheiden könnt?
Zimmermann: Ich dachte schon, dass wir das Tor noch machen, weil wir das ganze Spiel eigentlich unter Kontrolle hatten. Wir wussten, irgendwann fällt das Tor - und zum Elfmeterschioeßen wird es nicht kommen, weil wir uns davor schon belohnen werden.
Frage: Wie gehst du nun ins Finale am Freitag gegen Spanien?
Zimmermann: Davon träumt man als Kind, ein Finale spielen zu dürfen. Und jetzt belohnen wir uns für die Jahre davor, in denen wir es nicht geschafft haben. Jetzt wollen wir es einfach genießen.
Kategorien: U 19-Frauen
Autor: uefa/dfb
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