U 17-Junioren starten gegen Andorra in EM-Quali

Pflichtspielauftakt für die U 17-Nationalmannschaft: Als Gastgeber der EM-Qualifikation treffen die DFB-Junioren heute (ab 11 Uhr) auf dem DFB-Campus auf Andorra. Die weiteren Gegner sind am Samstag (ab 11 Uhr) in Kelsterbach Belarus und am Dienstag (ab 11 Uhr) die Tschechische Republik.

Die deutsche Startelf: Trippel - Domnic, Palma, Hawighorst (K), Ünal - Karl, Is, Mensah - Gashi, Staff, Turay.

Meister: "Dies sind nun die ersten drei Spiele"

Für die drei Partien hatte DFB-Trainer Marc Meister, der erst kürzlich seinen Vertrag beim DFB langfristig verlängert hat, Ende September einen 21-köpfigen Kader nominiert.

"Die erste EM-Qualifikation steht an, wir sind direkt Gastgeber am Campus in Frankfurt und freuen uns auf unsere Gäste", so Meister. "Sportlich gesehen ist es einfach zu formulieren: Auf dem Weg zur Europameisterschaft musst du sechs Pflichtspiele, im Übrigen die ersten für unsere Jungs, erfolgreich bestreiten und gewinnen. Dies sind nun die ersten drei Spiele, und so gehen wir sie auch an!"