Marc Meister bleibt dem DFB als Trainer langfristig erhalten. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG. haben im Rahmen ihrer Sitzung am heutigen Freitag der Vertragsverlängerung mit dem aktuellen Cheftrainer der U 17-Nationalmannschaft zugestimmt.

Marc Meister sagt: "Die Begeisterung, die ich bei all meinen Aufgaben im DFB erlebe, die enge Zusammenarbeit mit meinem Trainerteam und den Vereinen sowie das wertvolle Feedback unserer Spieler bestärken mich täglich darin, meinen Weg als Nationaltrainer mit voller Entschlossenheit fortzusetzen. Während meine Jahrgangsmannschaft für mich höchste Priorität hat, fordern uns im U-Trainerteam des DFB viele weitere Themen, in denen wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Für die beständige Unterstützung seitens des DFB bin ich überaus dankbar."

"Optimaler Trainer für die Rolle im Aufbaubereich"

Kai Krüger, Leiter der Junioren-Nationalmannschaften, sagt: "Wir sind von Marc als Trainer und Mensch vollkommen überzeugt. Deshalb war es uns wichtig, seinen Vertrag frühzeitig zu verlängern. Gemeinsam mit seinem Trainerteam leistet Marc seit sechs Jahren seinen Beitrag in der individuellen Entwicklung zahlreicher Talente. Uns imponiert, wie sehr er sich mit seiner Aufgabe in unserem Team und der Altersklasse zwischen U 15 und U 17 identifiziert. Im Nachwuchsfußball sind wir immer auf der Suche nach solchen Altersexperten. In Marc haben wir den optimalen Trainer für diese Rolle im Aufbaubereich gefunden."

Der 44-Jährige Bruchsaler kam 2018 als Co-Trainer zur damaligen U 15-Nationalmannschaft. In der Saison 2019/2020 übernahm er erstmals das Cheftraineramt. Zuvor war Altersspezialist Meister im Nachwuchs des Hamburger SV, bei Borussia Dortmund sowie beim Karlsruher SC tätig. Auch im Ausland sammelte der Absolvent des Master-Studiengangs "Fußball und Talententwicklung" an der Escuela Universitaria de Real Madrid weitere Erfahrungen, als er eine Aufgabe in der südkoreanischen K-League übernahm.

Meisters Vertragsverlängerung ist auch ein wichtiges Signal vor der Qualifikation für die U 17-Europameisterschaft in Albanien. In der ersten Qualifikationsrunde, die in knapp drei Wochen beginnt, misst sich die U 17 mit Andorra, Belarus und Tschechien.