Tim Schnitzer: "Wir sind als Team näher zusammengewachsen"

Die U 17-Junioren-Nationalmannschaft verpasste beim Algarve-Cup nach einem 4:0 gegen Dänemark und einem torlosen Unentschieden gegen Spanien mit einem ärgerlichen 0:2 gegen Portugal knapp den Turniersieg. Im DFB.de-Interview spricht U 17-Nationalspieler Tim Schnitzer, der beim FC Augsburg unter Vertrag steht, über die zurückliegenden Tage in Portugal und blickt voraus auf die im März anstehende EM-Qualifikation.

DFB.de: Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz beim Algarve-Cup. Wie hast du die Zeit in Portugal erlebt?

Tim Schnitzer: Es war eine sehr gute Zeit. Wir haben viele schöne Erinnerungen gesammelt, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Zusätzlich sind wir als Team näher zusammengewachsen.

DFB.de: Ein Sieg gegen Dänemark, ein Unentschieden gegen Spanien und eine Niederlage gegen Portugal. Wie zufrieden bist du mit den Leistungen insgesamt und woran müsst ihr noch arbeiten?

Schnitzer: Mit unserer Punkteausbeute bin ich zwar nicht zufrieden, aber ich denke insgesamt haben wir eine gute Leistung gezeigt und haben in den Spielen nie die Kontrolle aus der Hand gegeben. Es gibt jedoch immer etwas zu verbessern und daran werden wir weiter arbeiten.

DFB.de: Was war dein persönliches Highlight in Portugal?

Schnitzer: Obwohl wir leider verloren haben, war mein persönliches Highlight das Spiel gegen Portugal in dem großen Stadion in Faro. Vor allem für einen jungen Fußballspieler wie mich war es sehr eindrucksvoll und etwas Besonderes, dort zu spielen. Das hat mich sehr motiviert.

DFB.de: Du sprichst gerade die Niederlage gegen Portugal an. Wie hast du die Stimmung in der Mannschaft empfunden?

Schnitzer: Insgesamt ist die Stimmung bei uns sehr gut. Wir verstehen uns untereinander super und wir lachen viel zusammen - auf dem Platz und daneben. Nichtsdestotrotz können wir den Schalter auch umlegen. Gegen Portugal hätten wir den Turniersieg holen können. Frust ist, denke ich, bei uns allen da, jedoch bin ich mir sicher, dass wir das Thema schnell anpacken, sodass wir uns in Zukunft nicht noch einmal einen Turniersieg nehmen lassen.

DFB.de: In der kommenden EM-Qualifikationsrunde müsst ihr erneut gegen Spanien, aber auch gegen Österreich und Norwegen antreten. Ihr müsst Gruppensieger werden, um euch einen Platz für die Endrunde in Albanien zu sichern. Wie zuversichtlich bist du, dass euch das gelingt?

Schnitzer: Ich bin sehr zuversichtlich. Wir wissen jetzt, was Spanien kann. Bei den anderen beiden Gegnern wissen wir es noch nicht, aber ich denke, wir sollten uns in erster Linie auf uns konzentrieren und unser Ding durchziehen. Wir wissen, was wir können und schauen, für was es reicht.

DFB.de: Euer Trainer Marc-Patrick Meister hat gesagt, dass ihr eine Mannschaft aufbaut, die „total bereit“ ist. Fühlst du dich jetzt schon total bereit für die EM-Quali?

Schnitzer: Ich denke der Algarve-Cup war mit drei starken Gegnern eine gute Vorbereitung und ich stimme unserem Coach auf jeden Fall zu - Ich bin bereit für die EM-Quali!

DFB.de: Wie wirst du dich in den kommenden Wochen auf die EM-Quali-Spiele vorbereiten?

Schnitzer: Etwas Spezielles habe ich mir nicht vorgenommen, aber grundsätzlich sollten wir alle versuchen, uns bis März in unseren Vereinen maximal zu entwickeln. Und dabei denke ich nicht nur an die sportliche Entwicklung, sondern auch an unsere persönliche.

