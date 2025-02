U 17 startet mit souveränem Sieg in Algarve Cup

Die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft ist mit einem souveränen Sieg in den Algarve Cup in Portugal gestartet. Das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister schlug die Auswahl aus Dänemark klar mit 4:0 (3:0).

Yll Gashi von Bayern München hatte die deutsche Auswahl in der 22. Minute in Führung gebracht. Noch vor der Pause drehte das Team von Marc-Patrick Meister auf und legte in Person von Eba Bekir Is von Eintracht Frankfurt das 2:0 (33.) nach. Nur drei Minuten später konnte sich sein Frankfurter Teamkollege Alexander Staff ebenso in die Torschützenliste eintragen. Den 4:0-Endstand erzielte der Hoffenheimer David Creta in der 71. Minute.

Meister: "Gefällt mir sehr gut"

Trainer Meister zeigte sich nach dem "verdienten Sieg" und der "geschlossenen Mannschaftsleistung" zum Auftakt in den Algarve Cup zufrieden: "In der ersten Halbzeit waren wir offensiv wuchtig und haben gleich drei von fünf Momenten verwertet. Wir standen defensiv stabil, Dänemark hat nur einmal aufs Tor geschossen. All das gefällt mir sehr gut."

Weiter geht es für die deutsche U 17 bereits am Sonntag (ab 17 Uhr), wenn sie an Ort und Stelle auf Spanien trifft. Am kommenden Mittwoch steht das letzte Turnierspiel in Loulé (ab 12 Uhr) gegen Gastgeber Portugal auf dem Programm.

Das Turnier dient der Vorbereitung auf die zweite Runde der EM-Qualifikation, in der der DFB-Nachwuchs vom 17. bis 26. März gegen Österreich, Norwegen und Turniergastgeber Spanien spielt. Die deutsche U 17 muss einer der sieben Gruppensieger werden, um sich einen Platz für die Endrunde in Albanien vom 19. Mai bis 1. Juni 2025 zu sichern.