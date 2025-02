Nach zwei Eigentoren: U 17-Junioren unterliegen Portugal

Die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft hat das letzte Spiel des Algarve Cups verloren. Die Auswahl von DFB-Coach Marc-Patrick Meister unterlag in Faro gegen Gastgeber Portugal nach zwei Eigentoren mit 0:2 (0:1) und verpasste somit als Zweiter auch den Gesamtsieg.

Das deutsche Team geriet in der ersten Halbzeit in Rückstand, nachdem der Leverkusener Nebe Domnic ins eigene Netz traf (21.). Im zweiten Durchgang hatte der Frankfurter Alexander Staff den Ausgleich auf dem Fuß, traf jedoch nur die Latte (78.). Fünf Minuten später unterlief dem Mönchengladbacher Elias Fard ebenfalls ein Eigentor zum 0:2-Endstand (83.).

Trainer Meister sah eine Niederlage gegen "stabile Portugiesen" mit "etwas unglücklichen" Gegentoren. "Wir waren dominant und stets bemüht, aber leider, bis auf einen Lattentreffer, heute nicht in der Lage mit unserer Spielleistung im letzten Drittel Gefahr auszustrahlen", resümierte der Chefcoach das eigene Spiel.

Meister: "Wir fühlen uns sehr gut vorbereitet"

Meisters Fazit nach Abschluss des Algarve-Cups mit Blick auf die wichtigen Spiele im März fällt dennoch positiv aus: "Wir bauen eine Mannschaft auf, die total bereit ist. Gerade auch das zweite Spiel gegen Spanien, einen Top-Gegner, hat überzeugt. Wir fühlen uns sehr gut vorbereitet auf die EM-Qualifikation im März."

Das Turnier diente der Vorbereitung auf die zweite Runde der EM-Qualifikation, in der der DFB-Nachwuchs vom 17. bis 26. März gegen Österreich, Norwegen und Turniergastgeber Spanien spielt. Die deutsche U 17 muss einer der sieben Gruppensieger werden, um sich einen Platz für die Endrunde in Albanien vom 19. Mai bis 1. Juni 2025 zu sichern.

