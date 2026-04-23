Im Juni stehen für die deutsche U 23-Frauen‑Nationalmannschaft zwei Heimländerspiele an. In Leipzig und Halle geht es beide Male gegen das Team aus Dänemark. Karten für beide Partien sind nun im DFB-Ticketshop verfügbar.

Am 4. Juni trifft die Mannschaft von Cheftrainer Michael Urbansky im Alfred‑Kunze‑Sportpark in Leipzig auf die Däninnen. Angepfiffen wird die Partie um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Tickets kosten in Kategorie 1 14 Euro (ermäßigt 10 Euro) und in Kategorie 2 12 Euro (ermäßigt 9 Euro). Gruppen ab zehn Personen können ein Gruppenticket für 4 Euro pro Person erwerben. Rollstuhlfahrende inklusive Begleitperson zahlen gemeinsam 6 Euro. Die Eintrittskarten gelten auch als Fahrausweis im MDV‑Nahverkehr und berechtigen zur Nutzung aller MDV-Verkehrsmittel ab fünf Stunden vor Spielbeginn sowie bis fünf Stunden nach Spielende. Tickets gibt es im DFB-Ticketshop oder vor Ort ab 16.30 Uhr an der Tageskasse.

Tickets auch an der Tageskasse

Vier Tage später, am 8. Juni, kommt es im Leuna‑Chemie‑Stadion in Halle (Saale) zum erneuten Aufeinandertreffen. Hier beginnt der Einlass ab 19.15 Uhr, Spielbeginn ist um 20.15 Uhr. Sitzplätze kosten in Kategorie 1 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) und in Kategorie 2 10 Euro (ermäßigt 7 Euro). Gruppentickets gibt es ebenfalls ab zehn Personen für 4 Euro pro Person. Rollstuhlfahrende inklusive Begleitung zahlen 6 Euro. Auch hier sind die Tickets im DFB-Ticketshop oder an der Tageskasse ab 18.45 Uhr vor Ort erhältlich.

Die U 23‑Nationalmannschaft geht mit Rückenwind in die Partien: Zuletzt feierte das Team zwei Siege - 1:0 gegen Italien und 2:1 gegen Belgien - und schloss die Länderspielrunde auf Platz fünf ab.