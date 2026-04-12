Birkholz mit Doppelpack beim Sieg gegen Belgien

Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft steht im Spiel um Platz fünf der Länderspielrunde. Die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Urbansky setzte sich im Estadio Nueva Condomina im spanischen Murcia 2:1 (0:0) gegen Belgien durch und trifft nun am Donnerstag (ab 17.30 Uhr) an gleicher Stelle auf Italien. Luca Birkholz traf in der 70. und 77. Minute doppelt, Belgien glich zwischenzeitlich durch Marie Minnaert aus (72.).

"Das Spiel ist so verlaufen, wie wir es gedacht haben, mit einem Gegner, der auf schnelles Umschaltspiel gesetzt hat. Es freut mich, dass die Spielerinnen sich belohnt haben, auch für die gesamte Trainingswoche", sagte Michael Urbansky. "Ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie im Vergleich zu den Niederlagen gegen Portugal und Norwegen, bei denen die Spielanlage der Gegner ähnlich war, dazugelernt hat und auch nach dem schnellen Ausgleich ruhig geblieben ist. Das war schon ein Schritt nach vorne."

In der sechsten Minute hatten die deutschen Spielerinnen den Torjubel schon auf den Lippen, doch beim Kopfballtreffer von Sarah Mattner-Trembleau entschied der spanische Schiedsrichter auf Abseits. Wenig später setzte Sophie Weidauer ihren Abschluss aus zehn Metern hauchzart über die Querlatte (7.). Das deutsche Team behielt auch danach die Spielkontrolle und arbeitete intensiv an der Führung.

Waldbillig verhindert deutsche Führung

Die lag auch in der 13 Minute in der Luft, doch Belgiens Torfrau Aude Waldbillig lenkte den Kopfball von Julia Landenberger mit einem starken Reflex über das Tor. Ein Ball nach dem anderen flog nun in den belgischen Strafraum, doch der Ertrag ließ zunächst auf sich warten. Den Belgierinnen gelang es danach etwas besser, das Spiel ein ums andere Mal in die deutsche Hälfte zu verlagern.

Die Partie verflachte zunehmend, in der 33. Minute setzte Sofie Zdebel den Ball von der Strafraumgrenze nur knapp neben den Pfosten. Es war der Auftakt einer erneuten deutschen Drangphase: Zunächst kratzte Waldbillig Weidauers Kopfball aus dem Eck (35.), Birkholz setzte den Ball nach der folgenden Ecke über die Latte (36.). Und dann wurde es plötzlich auch auf der Gegenseite gefährlich, doch Maria Luisa Grohs lenkte den Gewaltschuss von Belgiens Spielführerin Karlijn Helsen über das Tor (39.). Die letzte Chance vor der Halbzeit hatte erneut Zdebel, deren Versuch erneut Waldbillig entschärfte (42.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte verhinderten zunächst diverse Verletzungsunterbrechungen einen guten Spielfluss. Die erste Gelegenheit hatte aber wieder das deutsche Team. Nach Flanke von Weidauer nickte Loreen Bender das Spielgerät aus kurzer Distanz über die Latte (57.). Auch Birkholz' Versuch mit dem Kopf strich über das belgische Tor (62.).

Birkholz kontert Belgiens Ausgleich

Es spielte weiter fast nur Deutschland, Belgien verteidigte sein Tor aber konsequent und lauerte auf seltene Konter. In der 70. Minute platzte der Knoten aber dann doch. Nachdem das deutsche Team um den belgischen Strafraum gespielt hatte, steckte Landenberger für Birkholz durch, die aus kurzer Distanz per Beinschuss zum 1:0 traf. Doch die Belgierinnen konterten postwendend und stellten durch Marie Minnaert nach einer Ecke auf 1:1 (72.).

Doch wieder ging es schnell: Landenbergers Flanke landete auf Umwegen bei Birkholz, die ihren Doppelpack schnürte (77.). Fast hätte Minnaert wieder postwendend geantwortet, doch Grohs parierte mit einer Glanztat (79.). Am Ende brachte die DFB-Auswahl den Sieg über die Zeit.