Partien der U 23-Länderspielrunde 2026/2027 terminiert

Die Partien der deutschen U 23-Frauen-Nationalmannschaft in der Länderspielrunde 2026/2027 stehen fest. Das Team von Cheftrainer Michael Urbansky startet in Gruppe A am 8. Oktober mit einem Auswärtsspiel in Schottland, gefolgt von einem Heimspiel gegen Schweden am 12. Oktober. In der zweiten Abstellungsperiode trifft die Auswahl am 4. Dezember auswärts auf Frankreich. Den Abschluss der Gruppenphase bildet ein Heimspiel gegen die Niederlande am 1. März 2027.

Insgesamt erstreckt sich die U 23-Länderspielrunde über vier internationale Zeitfenster. Der Auftakt erfolgt im Oktober 2026, es folgt eine weitere Phase im Spätherbst, ehe im Frühjahr 2027 der letzte Spieltag sowie die Platzierungsspiele ausgetragen werden.

Die Termine

Spieltag 1 und 2 (5. bis 13. Oktober 2026): 8. Oktober: Schottland – Deutschland 12. Oktober: Deutschland – Schweden

Spieltag 3 (24. November bis 5. Dezember 2026): 4. Dezember: Frankreich – Deutschland

Spieltag 4 (23. Februar bis 6. März 2027): 1. März: Deutschland – Niederlande

Platzierungsspiele (13. bis 24. April 2027): 18./19. April: Platzierungsspiel 1 22./23. April: Platzierungsspiel 2



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Bereits zuvor stehen zum Abschluss der Saison 2025/2026 für die U 23-Frauen-Nationalmannschaft im Juni 2026 zwei Heimländerspiele an: In Leipzig und Halle trifft das Team jeweils auf Dänemark. Karten für beide Begegnungen sind im DFB-Ticketshop verfügbar.