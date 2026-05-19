U 23-Frauen

Partien der U 23-Länderspielrunde 2026/2027 terminiert

19.05.2026
Auftakt der Länderspielrunde am 8. Oktober in Schottland: die deutsche U 23 Foto: Vera Loitzsch/DFB

Die Partien der deutschen U 23-Frauen-Nationalmannschaft in der Länderspielrunde 2026/2027 stehen fest. Das Team von Cheftrainer Michael Urbansky startet in Gruppe A am 8. Oktober mit einem Auswärtsspiel in Schottland, gefolgt von einem Heimspiel gegen Schweden am 12. Oktober. In der zweiten Abstellungsperiode trifft die Auswahl am 4. Dezember auswärts auf Frankreich. Den Abschluss der Gruppenphase bildet ein Heimspiel gegen die Niederlande am 1. März 2027.

Insgesamt erstreckt sich die U 23-Länderspielrunde über vier internationale Zeitfenster. Der Auftakt erfolgt im Oktober 2026, es folgt eine weitere Phase im Spätherbst, ehe im Frühjahr 2027 der letzte Spieltag sowie die Platzierungsspiele ausgetragen werden.

Die Termine

  • Spieltag 1 und 2 (5. bis 13. Oktober 2026):

    • 8. Oktober: Schottland – Deutschland
    • 12. Oktober: Deutschland – Schweden

  • Spieltag 3 (24. November bis 5. Dezember 2026):

    • 4. Dezember: Frankreich – Deutschland

  • Spieltag 4 (23. Februar bis 6. März 2027):

    • 1. März: Deutschland – Niederlande

  • Platzierungsspiele (13. bis 24. April 2027):

    • 18./19. April: Platzierungsspiel 1
    • 22./23. April: Platzierungsspiel 2

Hier geht's zu den Gruppen.

Bereits zuvor stehen zum Abschluss der Saison 2025/2026 für die U 23-Frauen-Nationalmannschaft im Juni 2026 zwei Heimländerspiele an: In Leipzig und Halle trifft das Team jeweils auf Dänemark. Karten für beide Begegnungen sind im DFB-Ticketshop verfügbar.

Kategorien: U 23-Frauen

Autor: ag

Mehr zum Thema

U 23-Frauen

Tickets für Dänemark-Spiele in Leipzig und Halle

Im Juni stehen für die deutschen U 23-Frauen zwei Heimländerspiele an. In Leipzig und Halle geht es beide Male gegen das Team aus Dänemark. Karten für beide Partien sind nun im DFB-Ticketshop verfügbar.

Mehr lesen
Frauen-Nationalmannschaft

Nia Künzer: "Gemischte Gefühle"

Nia Künzer war in der vergangenen Länderspiel-Abstellung viel unterwegs. Mit DFB.de spricht die DFB-Sportdirektorin über die WM-Qualifikation der DFB-Frauen, die Spielrunde der U 23 sowie die EM-Qualifikationsturniere der U 19 und U 17.

Mehr lesen
U 23-Frauen

Michael Urbansky: "Diese Fortschritte zu sehen, ist wichtig"

Mit zwei Siegen gegen Belgien und Italien hat die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft ihre Länderspielrunde erfolgreich auf Platz fünf beendet. Im Interview mit DFB.de zieht Cheftrainer Michael Urbansky ein insgesamt positives Fazit.

Mehr lesen