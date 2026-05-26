Nachdem die U 23-Frauen-Nationalmannschaft zuletzt zwei Siege gefeiert und die internationale Länderspielrunde auf Platz fünf abgeschlossen hat, stehen für die Mannschaft von Michael Urbansky nun zwei Heimländerspiele an. Für die Partien gegen Dänemark am 4. Juni (ab 18 Uhr) in Leipzig und am 8. Juni (ab 20.15) Uhr) in Halle/Saale hat der DFB-Trainer heute seinen 24-köpfigen Kader berufen.

"Wir wollen mit viel Spielfreude in den letzten Lehrgang gehen und gleichzeitig unseren eigenen Anspruch in den beiden Spielen gegen Dänemark unter Beweis stellen", sagt Michael Urbansky. "Unser Ziel ist es, die Saison gut zu beenden."

Zwei Neue bei der U 23

Erstmals für die U 23-Frauen nominiert wurden Annaleen Böhler (Hamburger SV) und Janna Grimm (TSG 1899 Hoffenheim). Mit Julia Mickenhagen (Bayer 04 Leverkusen) sowie den Torhüterinnen Rafaela Borggräfe (Bayer 04 Leverkusen) und Anneke Borbe (Arsenal WFC) kehren außerdem drei Spielerinnen in die Auswahl zurück.

Mit den Torhüterinnen Maria Luisa Grohs (FC Bayern München) und Rafaela Borggräfe (Bayer 04 Leverkusen) sowie Estrella Merino Gonzalez (Bayer 04 Leverkusen), Sophie Weidauer (1. FC Union Berlin), Jella Veit (Eintracht Frankfurt) und Sarah Mattner-Trembleau (SKN St. Pölten) wurden insgesamt sechs U 23-Spielerinnen auf Abruf bei der Frauen-Nationalmannschaft nominiert. Veit und Mattner zählten bereits zuletzt zum Aufgebot der A-Frauen.

Die Mannschaft von Michael Urbansky spielt zunächst am 4. Juni (ab 18 Uhr) im Alfred‑Kunze‑Sportpark in Leipzig gegen die Däninnen. Am 8. Juni (ab 20.15 Uhr) kommt es im Leuna‑Chemie‑Stadion in Halle/Saale zum erneuten Aufeinandertreffen. Karten für die Partien sind weiterhin im DFB-Ticketshop erhältlich. Die Spiele werden live auf YouTube, DF1, DAZN und DFB.TV übertragen.