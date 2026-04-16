1:0 gegen Italien: U 23 belegt Platz fünf

Die deutsche U 23-Nationalmannschaft der Frauen hat die Länderspielrunde mit einem weiteren Erfolg in den Platzierungsspielen abgeschlossen. Die DFB-Auswahl siegte im Spiel um Platz fünf gegen Italien mit 1:0 (1:0). Den entscheidenden Treffer erzielte bereits in der siebten Minute Luca Birkholz.

"Wir sind natürlich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das war auch das Ziel, dass wir die Länderspielrunde mit zwei Siegen beenden", sagte DFB-Trainer Michael Urbansky. "Wenn wir über das 'wie' sprechen, bin ich nicht ganz zufrieden. Wir haben keine klaren Entscheidungen getroffen und uns in vielen Situationen in Probleme gebracht. Aber auch das sind Punkte, an denen wir arbeiten und uns letztendlich weiterentwickeln können. Das nehmen wir mit. Insgesamt haben wir in der Länderspielrunde sechs von acht Spielen gewonnen und Spielerinnen die Chance gegeben, sich weiterzuentwickeln. Das steht über allem."

Nach Problemen mit der Soundanlage bei den Nationalhymnen im Estadio Nueva Condomina im spanischen Murcia gab die im Vergleich zum jüngsten 2:1 gegen Belgien auf vier Positionen veränderte deutsche Auswahl in der Anfangsphase den Ton an. Mit deutlich mehr Ballbesitz drückte das Team von DFB-Trainer Michael Urbansky ihre italienischen Kontrahentinnen tief in die eigene Hälfte.

Birkholz trifft mit erster Chance

Mit der ersten guten Chance des Spiels gelang der deutschen Mannschaft dann auch der Führungstreffer: Nach einem starken Steilpass von Katharina Piljic umkurvte Sturmspitze Luca Birkholz die italienische Torhüterin Beatrice Beretta und schob mit ihrem sechsten Länderspieltreffer im sechsten Einsatz kaltschnäuzig ins leere Tor ein.

Auch mit der Führung im Rücken gab das DFB-Team die Schlagzahl vor, während es Italien im Offensivspiel an Präzision fehlte. Lisa Baum hatte gleich zweimal die Gelegenheit auf den zweiten deutschen Treffer: Erst verfehlte sie aus der Distanz nach einem verunglückten "Ausflug" von Beretta das leere Tor (23.), sieben Minuten später umkurvte auch sie die italienische Torfrau, den Schuss aus dem spitzen Winkel konnte eine Abwehrspielerin jedoch klären (30.). Italien wurde vor dem deutschen Tor einmal richtig gefährlich, als Melissa Bellucci mit einem Freistoß das Außennetz traf (40.). Deutschland versäumte es aber zunächst, aus seiner deutlichen Überlegenheit mehr Kapital zu schlagen.

Wenig Aktionen nach der Pause

Im zweiten Durchgang kam die Partie zu keinem Zeitpunkt richtig in Schwung, es entwickelte sich eine zerfahrene Begegnung. Torgefahr entwickelte in gleich zwei Aktionen Loreen Bender, die nach einem Gegenzug erst an Beretta scheiterte (59.) und dann eine Hereingabe in den Rückraum mit dem Fuß nicht richtig traf (62.).

Deutschland ließ hinten weiter wenig zu, zog sich aber mit fortschreitender Spielzeit weiter zurück und lauerte auf Konter. Gute Gelegenheiten blieben aber weiter auf beiden Seiten aber weitestgehend Mangelware.

Nach dem Abschluss der Länderspielrunde steht für das DFB-Team am 4. und 8. Juni noch ein Länderspieldoppelpack gegen Dänemark an. Spielorte und Anstoßzeiten dafür stehen noch nicht fest.