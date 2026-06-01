Lisa Baum fällt für Dänemark-Spiele aus

Lisa Baum muss ihre Teilnahme am Lehrgang der U 23-Frauen-Nationalmannschaft krankheitsbedingt absagen. Damit steht die Spielerin von RB Leipzig für die kommende Länderspielmaßnahme mit zwei Partien gegen Dänemark nicht zur Verfügung. Cheftrainer Michael Urbansky verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung,

Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft spielt zunächst am Donnerstag (ab 18 Uhr) im Alfred‑Kunze‑Sportpark in Leipzig gegen die Däninnen. Am Montag, 8. Juni (ab 20.15 Uhr), kommt es im Leuna‑Chemie‑Stadion in Halle/Saale zum erneuten Aufeinandertreffen. Die Spiele werden live auf YouTube, DF1, DAZN und DFB.TV übertragen. Karten für die Länderspiele gegen Dänemark sind weiterhin im DFB-Ticketshop erhältlich.