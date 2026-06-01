U 23-Frauen
Lisa Baum fällt für Dänemark-Spiele aus
Lisa Baum muss ihre Teilnahme am Lehrgang der U 23-Frauen-Nationalmannschaft krankheitsbedingt absagen. Damit steht die Spielerin von RB Leipzig für die kommende Länderspielmaßnahme mit zwei Partien gegen Dänemark nicht zur Verfügung. Cheftrainer Michael Urbansky verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung,
Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft spielt zunächst am Donnerstag (ab 18 Uhr) im Alfred‑Kunze‑Sportpark in Leipzig gegen die Däninnen. Am Montag, 8. Juni (ab 20.15 Uhr), kommt es im Leuna‑Chemie‑Stadion in Halle/Saale zum erneuten Aufeinandertreffen. Die Spiele werden live auf YouTube, DF1, DAZN und DFB.TV übertragen. Karten für die Länderspiele gegen Dänemark sind weiterhin im DFB-Ticketshop erhältlich.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: mah
Urbansky nominiert 24 Spielerinnen für Duelle mit Dänemark
Nachdem die U 23-Frauen zuletzt zwei Siege gefeiert haben, stehen für das Team von Michael Urbansky im Juni zwei Heimländerspiele gegen Dänemark an. Der DFB-Trainer hat heute einen 24-köpfigen Kader berufen.
Partien der U 23-Länderspielrunde 2026/2027 terminiert
Die Partien der deutschen U 23-Frauen in der nächsten Länderspielrunde stehen fest. Das DFB-Team startet in Gruppe A am 8. Oktober mit einem Auswärtsspiel in Schottland. Hier gibt es alle Termine im Überblick.
Tickets für Dänemark-Spiele in Leipzig und Halle
Im Juni stehen für die deutschen U 23-Frauen zwei Heimländerspiele an. In Leipzig und Halle geht es beide Male gegen das Team aus Dänemark. Karten für beide Partien sind nun im DFB-Ticketshop verfügbar.