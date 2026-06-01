U 23-Frauen

Lisa Baum fällt für Dänemark-Spiele aus

01.06.2026
Verpasst krankheitsbedingt die U 23-Länderspiele gegen Dänemark: Lisa Baum Foto: picture-alliance/DFB

Lisa Baum muss ihre Teilnahme am Lehrgang der U 23-Frauen-Nationalmannschaft krankheitsbedingt absagen. Damit steht die Spielerin von RB Leipzig für die kommende Länderspielmaßnahme mit zwei Partien gegen Dänemark nicht zur Verfügung. Cheftrainer Michael Urbansky verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung,

Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft spielt zunächst am Donnerstag (ab 18 Uhr) im Alfred‑Kunze‑Sportpark in Leipzig gegen die Däninnen. Am Montag, 8. Juni (ab 20.15 Uhr), kommt es im Leuna‑Chemie‑Stadion in Halle/Saale zum erneuten Aufeinandertreffen. Die Spiele werden live auf YouTubeDF1DAZN und DFB.TV übertragen. Karten für die Länderspiele gegen Dänemark sind weiterhin im DFB-Ticketshop erhältlich.

Kategorien: U 23-Frauen

Autor: mah

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