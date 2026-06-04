Live bei YouTube: U 23-Frauen vor ersten Duell mit Dänemark

Nach dem fünften Platz in der internationalen Länderspielrunde stehen für die deutschen U 23-Frauen zum Saisonausklang noch zwei Länderspiele gegen Dänemark auf dem Plan. Den Auftakt macht heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube, DF1, DAZN und DFB.TV) das Duell in Leipzig, bevor es am Montag (ab 20.15 Uhr, live bei YouTube, DF1, DAZN und DFB.TV) in Halle/Saale zum erneuten Aufeinandertreffen kommt. Karten für die Partien sind weiterhin im DFB-Ticketshop erhältlich.

"Wir wollen mit viel Spielfreude in den letzten Lehrgang gehen und gleichzeitig unseren eigenen Anspruch in den beiden Spielen gegen Dänemark unter Beweis stellen", sagt Michael Urbansky. "Unser Ziel ist es, die Saison gut zu beenden."

Für die beiden Länderspiele stehen Urbansky 21 Spielerinnen zur Verfügung. Dabei werden alle vier Torhüterinnen der Maßnahme in den Länderspielen zum Einsatz kommen. Delice Boboy musste wegen einer Verletzung am Sprunggelenk die Heimreise antreten, Loreen Bender von Bayer 04 Leverkusen aus privaten Gründen vorzeitig abreisen. Lisa Baum hatte ihre Teilnahme bereits im Vorfeld krankheitsbedingt abgesagt.