Zum Saisonabschluss: U 23 holt Remis gegen Dänemark

Die deutschen U 23-Frauen haben sich in ihrem letzten Länderspiel der Saison mit einem Unentschieden von Dänemark getrennt. In Halle/Saale holte das Team von Cheftrainer Michael Urbansky ein 2:2 (0:0). Beide deutschen Tore erzielte Marie Steiner (53./82.).

"Mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden", sagte Urbansky. "Das haben wir in der Halbzeit auch ganz klar angesprochen und es wurde tatsächlich ein bisschen lauter. Was die Mädels gerade zum Ende der zweiten Halbzeit investiert und sich dann belohnt haben für das Unentschieden, da habe ich größten Respekt. Das zeigt einfach den Charakter der Spielerinnen. Deswegen hatten wir ein versöhnliches Saisonfinale. Wir gehen mit guten Gefühlen in die Sommerpause und knüpfen im Herbst wieder an die guten Leistungen an."

Die 1220 Zuschauer*innen im Leuna-Chemie-Stadion sahen die erste deutsche Chance schon in der vierten Minute. Sophie Weidauer profitierte von einem dänischen Fehlpass, schoss den Ball aber aus halbrechter Position an die Latte. Wenig später zeigten sich die Gäste zum ersten Mal gefährlich vor dem deutschen Tor. Elvira Nejmann traf aus etwa 15 Metern aber nur das Außennetz (10.). Zwei Minuten später war die deutsche Auswahl gleich zweimal nah an der Führung. Erst bekam die dänische Keeperin Marie Gade einen Kopfball von Steiner pariert, dann blockte eine Verteidigerin Julia Mickenhagens Nachschuss.

Steiner läuft allen davon

Nach dieser intensiven Anfangsphase spielten sich vor allem die Deutschen regelmäßig vor das dänische Tor, jedoch passte der finale Schuss oder Pass noch nicht. Rafaela Borggräfe musste erstmals eingreifen, als sich ein gefährlicher Freistoß aus dem Halbfeld in ihren Strafraum senkte, doch die DFB-Torhüterin flog und faustete die Kugel aus dem Sechzehner (27.). Vor der Pause hatte Sofie Zdebel noch eine Möglichkeit aus etwa elf Metern, scheiterte aber an Gade (34.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schrammte Dänemark an der Führung vorbei. Flora Höjer hatte im Strafraum viel Platz, konnte die scharfe Hereingabe jedoch nicht mehr auf den deutschen Kasten drücken (51.). Kurz darauf fiel das deutsche Tor: Nach einer dänischen Ecke behauptete Weidauer den Ball und schickte Steiner, die alle Verteidigerinnen abschüttelte und den Ball an Gade vorbei ins Netz spitzelte (53.). Doch fünf Minuten später antworteten die Gäste mit dem Ausgleich. Sarah Thygesen spielte einen scharfen Pass in den deutschen Strafraum, wo Jella Veit beim Klärungsversuch ins eigene Tor traf (58.).

Doppelpack zum Ausgleich

Nach einigen Wechseln brauchte das Spiel etwas, um wieder Fahrt aufzunehmen. Den Däninnen gelang dies schneller, sodass die eingewechselte Mariann Högh von der Strafraumkante über den Pfosten zur dänischen Führung einschoss (71.). Das DFB-Team suchte nach einer Antwort, Sophie Nachtigalls Distanzschuss schrammte nur knapp am rechten Pfosten vorbei (75.). Doch die U 23-Frauen blieben agil und belohnten sich mit dem 2:2. Zdebel setzte sich im Strafraum durch und legte von der Grundlinie zurück ins Zentrum, wo Steiner lauerte und ihr zweites Tor an diesem Tag erzielte (82.).

In der ersten der vier Minuten Nachspielzeit fehlten der eingewechselten Paulina Bartz wenige Zentimeter, um Dilara Acikgöz' Flanke zu erreichen. Auf der anderen Seite durfte Nejmann frei auf Anneke Borbe zulaufen, doch die DFB-Keeperin der zweiten Halbzeit bewahrte die DFB-Auswahl vor dem erneuten Rückstand (90.+2). In der letzten Aktion zischte Ilayda Acikgöz' Schuss nach einer Ecke noch einmal am Tor vorbei (90.+5).