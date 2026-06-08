U 23-Frauen
Mit vier Wechseln gegen Dänemark
Die deutschen U 23-Frauen spielen heute (ab 20.15 Uhr, live bei YouTube, DF1, DAZN und DFB.TV) gegen Dänemark in Halle/Saale ihr letztes Spiel der Saison. Cheftrainer Michael Urbansky tauscht seine Startelf im Vergleich zum ersten Test gegen Dänemark am Donnerstag auf vier Positionen: Im Tor startet Rafaela Borggräfe statt Maria Luisa Grohs, zudem beginnen Janna Grimm, Julia Mickenhagen und Selina Ostermeier für Dilara Acikgöz, Sarah Mattner und Julia Landenberger.
Die Startaufstellung: Borggräfe - Diehm (C), Veit, Zdebel, Weidauer, Merino Gonzalez, Nachtigall, Steiner, Ostermeier, Grimm, Mickenhagen.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: dfb
U 23-Frauen testen erneut gegen Dänemark
Die U 23-Frauen absolvieren heute ihr letztes Länderspiel der Saison. Nach dem 2:0 am vergangenen Donnerstag in Leipzig testet das Team von Coach Michael Urbansky erneut gegen Dänemark, diesmal in Halle/Saale.
U 23-Frauen gewinnen ersten Test gegen Dänemark
Die deutschen U 23-Frauen haben das erste von zwei Länderspielen gegen Dänemark für sich entschieden. Im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark gewann das Team von Cheftrainer Michael Urbansky mit 2:0 (2:0).
So startet die U 23 gegen Dänemark
Die deutschen U 23-Frauen spielen heute in Leipzig gegen Dänemark. Michael Urbansky schickt folgende Startelf aufs Feld: Grohs - Acikgöz, Diehm (C), Veit, Zdebel, Mattner, Weidauer, Merino Gonzalez, Nachtigall, Steiner, Landenberger.