Mit vier Wechseln gegen Dänemark

Die deutschen U 23-Frauen spielen heute (ab 20.15 Uhr, live bei YouTube, DF1, DAZN und DFB.TV) gegen Dänemark in Halle/Saale ihr letztes Spiel der Saison. Cheftrainer Michael Urbansky tauscht seine Startelf im Vergleich zum ersten Test gegen Dänemark am Donnerstag auf vier Positionen: Im Tor startet Rafaela Borggräfe statt Maria Luisa Grohs, zudem beginnen Janna Grimm, Julia Mickenhagen und Selina Ostermeier für Dilara Acikgöz, Sarah Mattner und Julia Landenberger.

Die Startaufstellung: Borggräfe - Diehm (C), Veit, Zdebel, Weidauer, Merino Gonzalez, Nachtigall, Steiner, Ostermeier, Grimm, Mickenhagen.