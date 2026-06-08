Die deutschen U 23-Frauen absolvieren heute (ab 20.15 Uhr, live bei YouTube, DF1, DAZN und DFB.TV) ihr letztes Länderspiel der Saison. Nach dem 2:0 am vergangenen Donnerstag in Leipzig testet das Team von Cheftrainer Michael Urbansky erneut gegen Dänemark, diesmal in Halle/Saale. Karten für die Partie im Leuna-Chemie-Stadion sind noch im DFB-Ticketshop erhältlich.

"Wir werden sicher unsere Startelf ändern, um jeder Spielerin die Chance zu geben, von Beginn an zu spielen", sagte Urbansky. "Inhaltlich wollen wir die Themen, die wir im Spiel am Donnerstag umgesetzt hatten, wieder gut machen. Zudem wollen wir mehr Konstanz im Spiel mit dem Ball herstellen."

Bei der Maßnahme bekommen alle vier Torhüterinnen Spielpraxis - im ersten Spiel standen Maria Luisa Grohs und Lina Altenburg zwischen den Pfosten. Insgesamt stehen Urbansky für die beiden Länderspiele 21 Spielerinnen zur Verfügung. Sarah Mattner steht aufgrund studienbedingter Verpflichtungen nicht zur Verfügung. Delice Boboy musste wegen einer Verletzung am Sprunggelenk die Heimreise antreten, Loreen Bender von Bayer 04 Leverkusen aus privaten Gründen vorzeitig abreisen. Lisa Baum hatte ihre Teilnahme bereits im Vorfeld krankheitsbedingt abgesagt.