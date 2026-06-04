U 23-Frauen gewinnen ersten Test gegen Dänemark

Die deutschen U 23-Frauen haben das erste von zwei Länderspielen gegen Dänemark für sich entschieden. Im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark gewann das Team von Cheftrainer Michael Urbansky mit 2:0 (2:0). Für die DFB-Auswahl trafen Julia Landenberger (25.) und Dilara Acikgöz (28.).

"Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg", meinte Urbansky. "Vor dem Hintergrund mit Absagen und Verletzungen sind wir total zufrieden. Die Mädels haben alles gegeben, was in ihnen steckt. In ein paar Phasen haben wir Bälle zu einfach hergegeben, aber wir haben zu einem guten Zeitpunkt das 1:0 gemacht. In der zweiten Halbzeit hat die Dynamik - auch wegen der vielen Wechsel - nachgelassen, weil wir aber auch jeder ihre Einsatzchance lassen wollten. Deswegen sind wir rundum zufrieden."

Die 2061 Zuschauer*innen in Leipzig-Leutzsch sahen eine Anfangsphase, in der beide Teams mit offensivem Willen agierten. Sophie Nachtigall gab den ersten Schuss knapp neben das Tor ab, nachdem Vanessa Diehm den Ball im dänischen Aufbauspiel erobert hatte (8.). Zwei Minuten später zischte auch Sofie Zdebels Distanzschuss am dänischen Kasten vorbei. Weiterhin blieben die Deutschen das gefährlichere Team und gingen deshalb verdient in Führung. Marie Steiner schlug einen Freistoß aus dem Halbfeld genau auf Landenberger, deren Kopfball sich hinter der dänischen Keeperin ins Tor senkte (25.).

Acikgöz trifft traumhaft

Anschließend behauptete Sarah Mattner das Spielgerät im gegnerischen Strafraum, verpasste aber den Torschuss. So nahm der Ball den Umweg und kam zu Acikgöz, die aus über 20 Metern ein Traumtor in den Winkel erzielte (28.). Kurz darauf näherte sich auch Dänemark erstmals dem deutschen Tor an. Therese Vestermark zielte allerdings knapp neben den Pfosten (29.). Vor der Pause zwang Signe Markvardsen schließlich DFB-Keeperin Maria Luisa Grohs zu einer ersten Fußparade (43.). Auch in der letzten Aktion der ersten Hälfte, als Pernille Sanvig von der Strafraumgrenze abzog, hielt Grohs sicher (45.+4).

Die Däninnen fanden besser in den zweiten Spielabschnitt und hatten durch Flora Höjer die erste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel, Jella Veit warf sich aber erfolgreich in den Schuss aus kurzer Distanz (52.). Wenig später bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen. Doch die eingewechselte Lina Altenburg entschied sich für die linke Ecke und parierte somit den Strafstoß von Karoline Olesen (58.). Die nächste deutsche Chance hatte Nachtigall, die Mattners Vorlage im Fallen gefährlich auf das lange Eck brachte, an diesem aber knapp vorbeizielte (75.). Auch die letzte Chance gehörte der DFB-Auswahl, als Paulina Bartz' Schuss von einer Dänin abgeblockt wurde (90.+1).

Der zweite Test gegen Dänemark steht am Montag (ab 20.15 Uhr, live bei YouTube, DF1, DAZN und DFB.TV) in Halle/Saale auf dem Programm. Karten für die Partie sind weiterhin im DFB-Ticketshop erhältlich.