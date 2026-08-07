U 23-Frauen
Länderspiel-Doppelpack in Bremen: U 23 eröffnet gegen Schweden
Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft macht im Oktober ebenfalls Station in Bremen: Im Rahmen der U 23-Länderspielrunde trifft die Auswahl von Cheftrainer Michael Urbansky am Montag, 12. Oktober, auf Platz 11 auf Schweden. Die Anstoßzeit wird schnellstmöglich bekanntgegeben.
Nur einen Tag später steht in Bremen das nächste Länderspiel-Highlight an: Die Frauen-Nationalmannschaft empfängt am Dienstag, 13. Oktober, im Weserstadion Asienmeister Japan. Damit erwartet Fußballfans in der Hansestadt ein hochklassiger Länderspiel-Doppelpack mit den DFB-Frauen und der U 23.
Zunächst auswärts in Schottland
Für die U 23 ist die Begegnung gegen Schweden Teil der U 23-Länderspielrunde. Bereits zuvor ist die DFB-Auswahl in dieser Maßnahme gefordert: Am 8. Oktober trifft das Team auswärts auf Schottland, ehe drei Tage später das Heimspiel gegen Schweden folgt.
Der Vorverkauf für das U23-Länderspiel startet im September. Informationen zum Ticketverkauf folgen rechtzeitig über die DFB-Kanäle.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: dfb
Nia Künzer: "Wir sind auf einem sehr guten Weg"
Für die U 19-Juniorinnen startet heute (ab 17 Uhr) gegen Bosnien und Herzegowina die Europameisterschaft. Mit DFB.de spricht Sportdirektorin Nia Künzer über die Chancen des Teams und die Entwicklung im weiblichen Nachwuchsbereich.
Zum Saisonabschluss: U 23 holt Remis gegen Dänemark
Die deutschen U 23-Frauen haben sich in ihrem letzten Länderspiel der Saison mit einem Unentschieden von Dänemark getrennt. In Halle/Saale holte das Team von Cheftrainer Michael Urbansky ein 2:2 (0:0). Beide deutschen Tore erzielte Marie Steiner.
Mit vier Wechseln gegen Dänemark
Die deutschen U 23-Frauen spielen heute (ab 20.15 Uhr) gegen Dänemark. Cheftrainer Michael Urbansky setzt auf folgende Startelf: Borggräfe - Diehm (C), Veit, Zdebel, Weidauer, Merino Gonzalez, Nachtigall, Steiner, Ostermeier, Grimm, Mickenhagen.