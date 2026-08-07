Länderspiel-Doppelpack in Bremen: U 23 eröffnet gegen Schweden

Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft macht im Oktober ebenfalls Station in Bremen: Im Rahmen der U 23-Länderspielrunde trifft die Auswahl von Cheftrainer Michael Urbansky am Montag, 12. Oktober, auf Platz 11 auf Schweden. Die Anstoßzeit wird schnellstmöglich bekanntgegeben.

Nur einen Tag später steht in Bremen das nächste Länderspiel-Highlight an: Die Frauen-Nationalmannschaft empfängt am Dienstag, 13. Oktober, im Weserstadion Asienmeister Japan. Damit erwartet Fußballfans in der Hansestadt ein hochklassiger Länderspiel-Doppelpack mit den DFB-Frauen und der U 23.

Zunächst auswärts in Schottland

Für die U 23 ist die Begegnung gegen Schweden Teil der U 23-Länderspielrunde. Bereits zuvor ist die DFB-Auswahl in dieser Maßnahme gefordert: Am 8. Oktober trifft das Team auswärts auf Schottland, ehe drei Tage später das Heimspiel gegen Schweden folgt.

Der Vorverkauf für das U23-Länderspiel startet im September. Informationen zum Ticketverkauf folgen rechtzeitig über die DFB-Kanäle.