Ticker: Autogramme und Selfies mit Schlotterbeck

Das WM-Jahr beginnt für die deutsche Nationalmannschaft mit einem Länderspiel-Doppelpack gegen WM-Teilnehmer. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereitet sich mit den Duellen in Basel gegen Gastgeber Schweiz am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) und in Stuttgart gegen Ghana am Montag, 30. März (ab 20.45 Uhr, live in der ARD), auf die Endrunde der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko vor. Der DFB.de-Ticker hält die Fans des viermaligen Welt- und dreimaligen Europameisters mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.

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Autogrammstunde mit Schlotti

Großer Andrang im adidas Store in Herzogenaurach: Nico Schlotterbeck kam am Dienstagmittag nach dem Training zur Autogrammstunde vorbei. Der Nationalspieler von Borussia Dortmund nahm sich Zeit für Autogramme und vor allem auch jede Menge Selfiewünsche der Fans. Schlotterbeck bereitet sich nebenan auf dem Gelände von DFB-Partner adidas mit der Nationalmannschaft auf die beiden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana vor. Bis Donnerstag trainiert das DFB-Team noch in Herzogenaurach.

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Leweling mit muskulären Problemen

Jamie Leweling ist aus dem Teamquartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach abgereist. Der viermalige Nationalspieler vom VfB Stuttgart kann wegen muskulärer Probleme in der Wade bei den anstehenden Länderspielen am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel gegen die Schweiz und am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Stuttgart gegen Ghana nicht im Kader stehen. Leweling war am Montag zunächst wie geplant zur Nationalmannschaft ins Teamquartier Home Ground bei DFB-Partner adidas gereist und hatte sich dort weiteren Untersuchungen unterzogen.

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Geers verstärkt Athletiktrainer-Team

Bram Geers verstärkt, beginnend mit den anstehenden Länderspielen gegen die Schweiz am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel und Ghana am Montag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Stuttgart, bis einschließlich der Weltmeisterschaft im Sommer die deutsche A-Nationalmannschaft der Männer als zusätzlicher Athletiktrainer. Der 32 Jahre alte Belgier ergänzt das Team um die beiden Athletiktrainer Nicklas Dietrich und Krunoslav Banovcic. Geers, der beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht als Performance Director arbeitet, war zuvor für den FC Bayern München und den englischen Premier-League-Klub FC Burnley tätig. Mit den Bayern gewann er in der Saison 2024/2025 die Deutsche Meisterschaft.

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In Basel in Blau

Am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel gegen die Schweiz läuft die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal im neuen blauen DFB-Auswärtstrikot auf, das auch als Away Jersey bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fungieren wird. Das neue DFB-Auswärtstrikot ist über den offiziellen DFB-Fanshop erhältlich. Die neuen Modelle kosten jeweils 100 Euro (Kinder: 75 Euro). Die Authentic-Version, die von den Nationalspielern getragen wird, ist für 150 Euro erhältlich.

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Unterwegs mit Unterstützung der Fans

Der Bus der Nationalmannschaft ist ab sofort in neuem Design unterwegs - und die Fans fahren immer mit. Mehr als 40.000 haben an der großen Fannamen-Aktion auf dem Weg zur Weltmeisterschaft teilgenommen und ihren Namen eingereicht. Rund 5000 sind mit etwas Glück nun auf dem Mannschaftsbus von MAN gelandet und immer dabei, wenn das DFB-Team zu den Spielen, Trainingseinheiten oder weiteren Terminen gefahren wird. Alle Gewinner*innen wurden informiert und konnten sich über einen Link ihre Platzierung auf dem Bus anschauen. Danke an alle, die bei der Aktion mitgemacht haben!

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Team komplett im Home Ground angekommen

Bis zum heutigen Montagmittag konnte Bundestrainer Julian Nagelsmann alle Spieler seines 26 Spieler starken Kaders im Teamquartier Home Ground bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach begrüßen - auch die beiden heute nachnominierten Stuttgarter Nationalspieler Chris Führich und Angelo Stiller. Nach Ankunft begannen die Vorbereitungen auf die beiden Länderspiele am Freitag in Basel gegen Gastgeber Schweiz und am Montag kommender Woche in Stuttgart gegen Ghana.

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Nmecha und Pavlovic fallen aus

Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic werden am heutigen Montag nicht wie geplant zur Nationalmannschaft nach Herzogenaurach reisen. Nationalspieler Nmecha von Borussia Dortmund kann Bundestrainer Julian Nagelsmann in den beiden anstehenden Länderspielen gegen die Schweiz und Ghana wegen einer Außenbandverletzung im rechten Knie nicht zur Verfügung stehen, Pavlovic vom FC Bayern München wegen Hüftbeschwerden. Für die Länderspiele gegen die beiden WM-Teilnehmer hat der Bundestrainer die Nationalspieler Angelo Stiller und Chris Führich vom VfB Stuttgart nachnominiert, die wie der gesamte Kader bis heute Mittag im Teamquartier erwartet werden.

Bis Donnerstag trainiert die Nationalmannschaft bei adidas, bevor sie zum ersten Länderspiel gegen die Schweiz am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) nach Basel weiterreist. Am Montag, 30. März (ab 20.45 Uhr, live in der ARD), trifft Deutschland dann in Stuttgart auf den von Otto Addo trainierten WM-Teilnehmer Ghana. Für dieses Spiel gibt es noch Restkarten im DFB-Ticketshop.

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Vorbereitung bei adidas

Die ersten Länderspiele des WM-Jahres stehen an. Dafür versammelt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen 26 Spieler starken Kader von heute an im Teamquartier Home Ground bei DFB-Partner adidas. Bis heute Mittag werden alle Spieler in Herzogenaurach erwartet, im Anschluss stehen die ersten Besprechungen auf dem Programm.