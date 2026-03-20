Männer-Nationalmannschaft
Das ist das neue DFB-Auswärtstrikot von adidas
Partner adidas und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) haben heute das neue Auswärtstrikot der deutschen A-Nationalmannschaft der Männer für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 präsentiert. Erstmals tragen wird das DFB-Team das neue Jersey im Länderspiel gegen die Schweiz am 27. März (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel.
"Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich - aber richtig gut", sagt Nationalspieler Florian Wirtz. "Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen. Unsere Fans können das Auswärtstrikot auch super im Freizeitlook tragen. Und es macht auf jeden Fall Lust auf die WM."
Auswärtstrikot für 100 Euro
Das Auswärtstrikot greift die gestalterische Linie des Heimtrikots auf und entwickelt sie konsequent weiter. Die bekannten diagonalen Zackenstreifen erscheinen als durchgehendes Zickzack-Muster über das gesamte Trikot und sind von klassischen Gestaltungselementen früherer adidas-Schuhkartons inspiriert. Die tiefblaue Grundfarbe erinnert an die historischen blauen Trainingsoberteile der deutschen Nationalmannschaft. Markante Akzente im Stil der 1990er-Jahre setzen lebendige hellblaue Elemente, die vertikal angeordnet sind und dem Design eine dynamische und zugleich klare Struktur verleihen. Am Saum findet sich ein dezenter Schriftzug mit der Aufschrift "Seit 1954".
Das neue DFB-Auswärtstrikot ist über den offiziellen DFB-Fanshop, den adidas-Onlineshop, die adidas-Stores und bei ausgewählten Händlern verfügbar. Die neuen Modelle kosten jeweils 100 Euro (Kinder: 75 Euro). Die Authentic-Version, die von den Nationalspielern getragen wird, ist für 150 Euro erhältlich.
Die Auswärtstrikots werden künftig auch von den Spielern der deutschen U-Nationalmannschaften getragen. Die U-Nationalspielerinnen sowie die Spielerinnen der A-Nationalmannschaft der Frauen tragen weiterhin das rote Auswärtstrikot von adidas. Für alle Teams gibt es ein gemeinsames weißes Home Jersey, das ebenfalls unter anderem im offiziellen DFB-Fanshop erhältlich ist.
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, WM 2026
Autor: dfb
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