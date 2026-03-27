Wirtz zum Sieg: Deutschland gewinnt in der Schweiz

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in das WM-Jahr gestartet. In Basel gewann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Gastgeber Schweiz 4:3 (2:2). Dan Ndoye traf in der 17. Minute zum 1:0 für die Eidgenossen, das Jonathan Tah in der 26. Minute ausgleichen konnte. Die erneute Schweizer Führung durch Breel Embolo (41.) konterte Serge Gnabry prompt (45.+1). Florian Wirtz sorgte mit seinem Traumtor in der 61. Minute dann für das Highlight, das Joel Monteiro ähnlich sehenswert wettmachte (79.). Doch das letzte Wort hatte erneut Wirtz kurz vor Schluss (86.).

Nagelsmann setzte in seiner Startelf vor Keeper Oliver Baumann auf Tah und Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung und außen auf David Raum und Kapitän Joshua Kimmich. Im defensiven Mittelfeld wirkten Angelo Stiller und Leon Goretzka, offensiv Wirtz, Gnabry und Leroy Sané hinter Rückkehrer Kai Havertz in der Spitze, der nach seiner langwierigen Verletzung erstmals seit November 2024 wieder ein Länderspiel bestritt.

Es entwickelte sich zunächst ein Duell auf Augenhöhe mit Vorteilen für die deutsche Mannschaft, die sich in der 13. Minute durch Havertz nach Zusammenspiel mit Wirtz die erste gute Chance erspielte. Keeper Gregor Kobel konnte aber parieren. Wenig später kam Gnabry nach einer Ecke aus spitzem Winkel zum Abschluss, wurde aber vor der Linie geblockt (14.).

Tah feiert Premierentor

Das erste Tor fiel aber auf der Gegenseite: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau drang Ndoye auf links in den Strafraum ein und überwand Baumann mit einem platzierten Schuss ins kurze Eck. Die deutsche Elf schüttelte sich kurz und erzeugte gleich wieder Torgefahr, nach Raums abgewehrter Hereingabe, setzte Goretzka den Ball im Rutschen über die Latte (20.).

Die Schweiz lauerte immer wieder auf Umschaltmomente, so musste Kimmich im Eins-gegen-Eins den Torschützen stoppen (23.). Dem deutschen Angriffsspiel fehlte in manchen Momenten derweil teilweise noch die Präzision. Bei einer präzisen Flanke von Kimmich rettete Manuel Akanji gerade noch vor dem einköpfbereiten Havertz (25.). Die folgende Ecke wurde kurz ausgeführt und Wirtz fand Tah, der aus kurzer Distanz einnickte. Es war Tahs erstes Tor in seinem 44. Länderspiel.

Auch der nächste gefährliche Abschluss gehörte Deutschland: Havertz setzte sich gut gegen mehrere Schweizer Abwehrspieler durch und prüfte Kobel aus 20 Metern (31.). Und wenig später probierte es wieder Havertz, der nach feinem Pass von Goretzka aber zu hoch zielte (36.).

Gnabry kontert zweite Schweizer Führung

Die Schweiz konnte sich in dieser Phase nur selten aus der eigenen Hälfte befreien, hatte mit dem frühen Anlaufen der deutschen Mannschaft große Mühe. Umso überraschender fiel die erneute Schweizer Führung: Nach einer Flanke von rechts köpfte Embolo aus sechs Metern wuchtig ein. Und fast hätten die Eidgenossen gleich nachgelegt, der Schuss von Fabian Rieder klatschte aus 22 Metern aber nur an die Latte (43.).

Doch die Schweizer hatten die Rechnung ohne die DFB-Auswahl gemacht: In der Nachspielzeit setzte Wirtz nach Ballgewinn Gnabry zentimetergenau ein, der den Ball über den herausstürzenden Kobel zum 2:2 in die Maschen setzte.

Und Gnabry hätte fast unmittelbar nach der Pause den Doppelpack geschnürt, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Kobels Reflex (47.). Die DFB-Elf drückte nun auf die Führung, doch die Schweiz konterte wieder blitzschnell. Der eingewechselte Johan Manzambi wurde im Strafraum gerade noch rechtzeitig von Raum gestellt (52.), auf der Gegenseite verzog Goretzka nur um Zentimeter (54.).

Wirtz krönt seine Leistung doppelt

Wirtz sorgte aus der Distanz für das nächste Highlight, zwang Kobel zu einer Glanztat (56.). Der Ball lief gut durch die deutschen Reihen und Goretzka versuchte es auch aus 20 Metern - erneut knapp vorbei (59.). Wirtz war nun der Dreh- und Angelpunkt im deutschen Offensivspiel und krönte seine Leistung mit einem Traumtor: Nach kurz ausgeführter Ecke schlenzte der 22-Jährige den Ball sehenswert ins lange Eck.

Kurz darauf feierte Lennart Karl sein Länderspieldebüt. Der Münchner ersetzte in der 63. Minute Sané, zeitgleich kam Nick Woltemade für Havertz in die Partie. Woltemade hatte in der 70. Minute gleich die nächste gute Gelegenheit, köpfte aber haarscharf am Pfosten vorbei.

Das deutsche Team arbeitete nun mit Macht am vierten Treffer, hielt die Gastgeber weit in ihrer Hälfte und erspielte sich viele Abschlüsse, die aber noch nicht zwingend genug wurden. Und so schlugen effiziente Schweizer wieder zu: Monteiro traf ansatzlos von der Strafraumgrenze zum Ausgleich.

Direkt danach kamen Pascal Groß und Anton Stach für Stiller und Goretzka ins Spiel (80.). Und wieder machte Wirtz den Unterschied: Stach legte nach Ballgewinn stark an den Strafraumrand zurück, wo Wirtz den Ball überlegt ins Eck schlenzte.