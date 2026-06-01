4:0 im letzten WM-Test vor Abreise in die USA: In Mainz treffen Deniz Undav (2), Florian Wirtz und Jamal Musiala für die deutsche Nationalmannschaft. Für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann war es der achte Sieg in Serie. DFB.de zeigt die Highlights vom Heimsieg gegen Finnland im Video auf YouTube.