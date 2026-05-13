Fan Club
Tagesausflug während WM-Reise: Gemeinsam zu den Niagara-Fällen!
Für alle Fan-Club-Mitglieder, die während ihrer WM-Reise ein besonderes Highlight erleben möchten, bietet der Tagesausflug zu den weltberühmten Niagara-Fällen am 18. Juni 2026 eine einmalige Gelegenheit. Die Tour wird von Fan-Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews organisiert und verspricht ein unvergessliches Erlebnis in beeindruckender Naturkulisse gemeinsam mit der Fan-Club-Community.
Eckdaten
Datum: 18.06.2026
Uhrzeit: ca. 09.00–20.00 Uhr
Abfahrt: Fan-Camp (Hilton Toronto/Markham Suites Conference Centre & Spa)
Programm
Fahrt zu den Niagara-Fällen
Optional: Bootstour "Maid of the Mist" (gegen Aufpreis)
Weiterfahrt nach Niagara-on-the-Lake mit Zeit zur individuellen Erkundung
Kosten
Tourpreis: 75,00 €
Optional: Bootstour: +20,00 €
Verpflegung: nicht inklusive (Selbstversorgung)
Anmeldung
Interessierte können sich bis zum 18.05.26 per E-Mail bei Hans-Joachim "Bubi" Toews anmelden: hans-joachim.toews@fanclub-betreuer.de
Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem First-Come-First-Served-Prinzip und es sind nur noch wenige Restplätze verfügbar.
Fan-Club-Betreuer "Bubi" freut sich über alle Fans, die sich anschließen und diesen besonderen Tag gemeinsam erleben möchten.
Kategorien: Fan Club
Autor: dfb
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