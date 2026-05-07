Spätestens seit der Corona-Pandemie gehören Videokonferenzen für viele Menschen zum Alltag. Ein Videocall mit dem Bundestrainer war am Mittwochabend allerdings eine neue Erfahrung für rund 600 Fans aus ganz Deutschland. Julian Nagelsmann hatte sich von zu Hause aus in den exklusiven Infocall für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft, der eigenständigen Fanclubs und der Fanbase des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eingewählt - unmittelbar bevor er sich auf den Weg nach München machte zum Champions-League-Rückspiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain.

Die Fragerunde mit und für Fans, die die deutsche Nationalmannschaft in wenigen Wochen bei der WM in den USA. Kanada und Mexiko live vor Ort unterstützen werden, war nicht nur ein gutes Vorprogramm zum Champions-League-Halbfinale für den Bundestrainer, sondern es war ihm ein echtes Anliegen. Nagelsmann äußerte zum Auftakt der rund halbstündigen Fragerunde und dem Blick hinter die Kulissen ein "Riesen-Riesen-Dankeschön an die Fans", für die er "extreme Wertschätzung" empfinde: "Ich weiß, wie wertvoll der Support für die Mannschaft ist, das haben wir bei der Heim-EM gemerkt. Es war sehr wichtig, den Support zu spüren, so konnten wir als Team zusammenwachsen. Gemeinsam sind wir stärker. Je mehr vor Ort sind, desto besser können wir zusammen agieren."

Der Bundestrainer ist sich dabei der enormen Herausforderungen bewusst, die Fans in diesem Jahr auf sich nehmen müssen, um ihre Mannschaft bei der WM zu unterstützen. "Ich weiß, was es für eine extreme finanzielle und zeitliche Belastung ist, dort hinzureisen", so Nagelsmann. Und er weiß es sehr zu schätzen: "Es ist ein tolles Gefühl, wenn Fans extra für uns nach Amerika reisen." Die Nachfrage war dabei riesig, allein für den deutschen Fanblock gingen beim DFB mehr als 63.000 Ticketbewerbungen ein - deutlich mehr, als die FIFA den beteiligten Nationalverbänden jeweils zuteilt.

"Meine Vorfreude ist extrem groß"

Nagelsmann beantwortete die Fanfragen nach seinem persönlichen Werdegang als Trainer, seinem Verständnis von Leadership, dem richtigen Umgang mit Hoffnungen und Erwartungen eines ganzen Landes, den WM-Gruppenspielen gegen Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador sowie eine mögliche Revanche gegen Spanien transparent und offen. So offen wie möglich auch im Falle der bevorstehenden WM-Kadernominierung. "Der Großteil des Kaders steht natürlich schon, 20 Spieler habe ich recht fest im Kopf, bei sechs ist es noch ein Rennen auf der Zielgeraden", sagte Nagelsmann, der auf Nachfrage eines Fans außerdem mit einem Augenzwinkern verriet, dass er aktuell nicht plane, einen Spieler von Holstein Kiel zu nominieren.

Am 21. Mai stellt der Bundestrainer am DFB-Campus in Frankfurt seine 26 Spieler vor, mit denen er die Reise in die USA antreten wird. "Meine Vorfreude ist extrem groß", sagte Nagelsmann. "Natürlich merkt man, je näher man dem Turnier kommt, den Druck und die Erwartungshaltung, aber das ist ja etwas Angenehmes und Gutes. Eine WM ist mit das größte Sportereignis, im Fußball sowieso. Es ist für mich als Trainer ein Privileg, daran teilnehmen zu dürfen." Als Ziel gab der Bundestrainer aus, die Fans begeistern zu wollen. "Unsere Fans sollen hinterher sagen: Es hat Spaß gemacht, uns spielen zu sehen."

Neben dem Bundestrainer bekamen die Fans jede Menge nützliche Informationen für Ihre Reise zur WM geboten. Das Team Fanbelange des DFB, das bei der WM vor Ort sein wird, stellte sich ebenso persönlich vor wie die fünf Fanbotschafter, die an den Spielorten als Ansprechpartner*innen zur Verfügung stehen. Neben wichtigen Hinweisen von Vertreter*innen des Auswärtigen Amts und der Deutschen Botschaft Washington wurde den Fans auch noch einmal das German House of Soccer, die zentrale Anlaufstelle für Fans aus Deutschland und aus aller Welt in New York präsentiert. Dort werden den Fans vom 11. Juni bis 11. Juli unter anderem viele Höhepunkte der deutschen Fußballgeschichte nähergebracht. Julian Nagelsmann und seine Mannschaft arbeiten daran, dass neue erinnerungswürdige Momente hinzukommen.

Infos für deutsche Fans in den USA

Allgemeine Faninfos vor Ort

Die wichtigsten Informationen für Fans vor Ort werden kurz vor den Spielen gebündelt unter folgendem Link abrufbar sein: https://www.dfb.de/fans/fanarbeit-nationalmannschaften/fan-infos

Zusätzlich ist das Team vor Ort über das Faninfohandy erreichbar: +49 151 167 88 111

Fantreffpunkte (weitere Infos folgen in den Faninfos)

Houston: Pitch 25

Toronto: Amsterdam Brewhouse

New York: German House of Soccer

German House of Soccer

Die entsprechende Website geht in der kommenden Woche online und enthält weitere Informationen sowie das Programm. Hinweis zum Zutritt: Eine Registrierung ist erforderlich, garantiert jedoch keinen Einlass.

Fanbotschaft

Die Fanbotschaft fungiert als Ansprechpartner für Fanbelange vor Ort und unterstützt in Notfällen über eine Hotline. Eine Kontaktaufnahme ist bereits im Vorfeld per E-Mail möglich: Fanbotschaft2026@gmx.de

Hinweise des Auswärtigen Amts

Für verlässliche Informationen wird die Nutzung von ELEFAND empfohlen. Weitere Infos unter https://www.dfb.de/news/vorfreude-auf-die-wm-2026-steigt-wichtige-infos-fuer-deutsche-fans.