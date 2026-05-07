Erstes Delegiertentreffen der eigenständigen Fanclubs setzt wichtige Impulse

Beim ersten Delegiertentreffen der eigenständigen Fanclubs am DFB-Campus in Frankfurt kamen insgesamt rund 120 Teilnehmende aus 70 Fanclubs zusammen, um sich zu vernetzen, auszutauschen und die gemeinsame Fanarbeit weiterzuentwickeln.

Der Freitag stand ganz im Zeichen des Ankommens und Kennenlernens. In lockerer Atmosphäre boten sich vielfältige Möglichkeiten zum Austausch – sei es bei Campusführungen, einem gemeinsamen Fußballspiel oder einem Pub-Quiz.

Am Samstag standen die inhaltliche Arbeit und zentrale Zukunftsthemen im Fokus. Das Team Fanbelange gab Einblicke in die Entwicklung der eigenständigen Fanclubs und blickte zugleich auf die anstehende Weltmeisterschaft voraus.

Initiative "Anstoß für Fankultur"

Auch die Initiative "Anstoß für Fankultur." wurde vorgestellt. Sie bietet Fans die Möglichkeit, eigene Projekte und Impulse einzubringen und die Fankultur aktiv mitzugestalten. Ergänzt wurde das Programm durch Impulse aus dem DFB, unter anderem von Franziska Wülle mit Einblicken rund um die Nationalmannschaft sowie durch den Austausch mit Hanno Balitsch zu seinem Weg vom Profispieler zum Trainer.

Ein zentraler Bestandteil des Treffens waren die Workshops, in denen die Teilnehmenden eigenständig Themen bearbeiteten, die die Fanclubs aktuell bewegen – darunter Vernetzung, Ticketing, Turniere, Stimmung, die Frauen-Nationalmannschaft sowie Charity und Inklusion. Ziel war es, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, konkrete Ziele zu definieren und nächste Schritte festzulegen.

Erste Delegiertenwahl

Darüber hinaus fand die erste Delegiertenwahl zur Bildung eines Fanrats statt. Die gewählten Delegierten vertreten künftig die Interessen der eigenständigen Fanclubs gegenüber dem DFB, koordinieren fanrelevante Themen und fördern den Austausch innerhalb der Community. Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre.

Das Delegiertentreffen zog insgesamt eine sehr positive Bilanz. Der offene Austausch, das große Engagement der Teilnehmenden und die gemeinsamen Fortschritte haben gezeigt, welchen hohen Stellenwert eine vielfältige Fankultur im Fußball hat und wie wichtig es ist, diese gemeinsam weiterzuentwickeln.