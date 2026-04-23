Fahnen-Designwettbewerb: Gestalte die neue Deutschland-Fahne!

Die Fahnen des Fan Club Nationalmannschaft gehören zu den sichtbarsten Zeichen im Stadion und stehen für eine starke Gemeinschaft von Fans, die ihre Nationalmannschaften mit Leidenschaft unterstützen. Sie prägen das Bild der Kurve und zeigen, was die Fans verbindet. Nun besteht die Möglichkeit, dieses Erscheinungsbild aktiv mitzugestalten. Im Rahmen einer Mitmachaktion werden neue Fan-Club-Fahnen entwickelt, die aus den Ideen der Fans entstehen. Ob klassisch, modern oder verspielt - gesucht werden kreative Designs, die die Vielfalt und den Zusammenhalt der Fans widerspiegeln.

Nach Ablauf der Teilnahmefrist am 7. Mai 2026 werden alle Einsendungen von einer Jury gesichtet. Die überzeugendsten Designs kommen anschließend in eine Abstimmung innerhalb des Fan Club Nationalmannschaft. Auf diese Weise entscheidet die Gemeinschaft, welches Fahnendesign umgesetzt und künftig zusätzlich zur klassischen Deutschland-Fahne produziert wird. Die finale Fahne wird professionell ausgearbeitet und bei Länderspielen im Stadion eingesetzt.

Weitere Informationen und alle Details zur Aktion gibt's auf der Seite des Fan Club Nationalmannschaft. Jetzt mitmachen!