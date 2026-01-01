Fahnen-Designwettbewerb
Deine Fahne für die Kurve!
Gestalte die neuen Deutschland-Fahnen des Fan Club NationalmannschaftDesignvorlage zum Download
Dein Design für unsere Nationalmannschaften
Unsere Fahnen gehören zu den sichtbarsten Zeichen im Stadion, wenn wir gemeinsam hinter unseren Nationalmannschaften stehen. Sie zeigen, wer wir sind: eine starke Gemeinschaft von Fans, die mit Leidenschaft unterstützen. Jetzt habt ihr die Chance, dieses Bild aktiv mitzugestalten! Gemeinsam mit euch möchten wir neue Fan-Club-Fahnen entwickeln, die aus euren Ideen entstehen und zeigen, was unsere Fans verbindet. Ob klassisch, modern oder verspielt – zeigt uns, wie eure perfekte Deutschland-Fahne aussieht, und gestaltet mit uns gemeinsam das Bild unserer Kurve.
So kannst du dabei sein
- Gestalte dein eigenes Fahnen-Design
Lade deinen Entwurf über das Kontaktformular auf dieser Seite bis zum 07.05.2026 hoch
- Mit etwas Glück kommt deine Idee in die engere Auswahl und steht später zur Abstimmung für eins der finalen Designs
Ob als Skizze auf Papier, als farbige Zeichnung oder als professionell gestaltetes digitales Design – jede Idee ist willkommen.
Inhaltliche Motivvorgaben gibt es nicht. Für die Gestaltung gelten einige wenige Rahmenbedingungen. Die Fahne hat ein verbindliches Format von 100 x 70 cm. Für das Design können maximal sechs Farben verwendet werden, wobei Weiß nicht als Farbe gezählt wird. Eine Malvorlage im richtigen Fahnenformat steht zum Download bereit und kann als Orientierung für euren Entwurf genutzt werden, ist aber keine Voraussetzung.
Einsendeschluss ist der 07.05.2026.
Wie geht es weiter?
Nach Ende der Teilnahmefrist sichtet eine Jury aus dem Fan-Club-Team sowie Fan-Club-Betreuer*innen alle Einsendungen. Die überzeugendsten Entwürfe werden ausgewählt und anschließend allen Fan-Club-Mitgliedern zur Abstimmung präsentiert. So entscheidet die Gemeinschaft, welche Fahnen wir zusätzlich zur klassischen Deutschland-Fahne produzieren lassen.
Die Gewinner*innen-Designs werden anschließend professionell umgesetzt und bei Länderspielen verteilt. Vielleicht wird deine Fahne schon bald im Stadion hochgehalten, wenn unsere Mannschaften einlaufen!