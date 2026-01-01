Fahnen-Designwettbewerb

Wie geht es weiter?

Nach Ende der Teilnahmefrist sichtet eine Jury aus dem Fan-Club-Team sowie Fan-Club-Betreuer*innen alle Einsendungen. Die überzeugendsten Entwürfe werden ausgewählt und anschließend allen Fan-Club-Mitgliedern zur Abstimmung präsentiert. So entscheidet die Gemeinschaft, welche Fahnen wir zusätzlich zur klassischen Deutschland-Fahne produzieren lassen.

Die Gewinner*innen-Designs werden anschließend professionell umgesetzt und bei Länderspielen verteilt. Vielleicht wird deine Fahne schon bald im Stadion hochgehalten, wenn unsere Mannschaften einlaufen!