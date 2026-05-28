Fan Club
Fanutensilien bei der FIFA WM 2026
Volle Kurven, wehende Fahnen und die gemeinsame Unterstützung der Nationalmannschaft sind fester Bestandteil der deutschen Fankultur. Ob Fahnen, Banner oder Schals: Fanutensilien tragen dazu bei, unsere Nationalmannschaft weltweit sichtbar und hörbar zu unterstützen.
Damit diese besondere Stimmung und Atmosphäre auch bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 entstehen kann, müssen bei der Mitnahme von Fanutensilien ins Stadion bestimmte Vorgaben und Sicherheitsbestimmungen beachtet werden. Kleine Fahnen und Banner sind grundsätzlich erlaubt, für größere Banner, Tifos oder Musikinstrumente ist jedoch vorab eine Genehmigung erforderlich.
Zudem gibt es klare Regeln zu erlaubten Inhalten, Größen und Materialien. Politische, diskriminierende oder kommerzielle Inhalte sind beispielsweise untersagt, ebenso Pyrotechnik, Vuvuzelas oder andere lärmerzeugende Gegenstände. Darüber hinaus müssen größere Materialien vorab über das FIFA Fan Materials Portal in englisch angemeldet werden.
Alle wichtigen Informationen zu erlaubten Fanutensilien, Größenbeschränkungen, Verboten und dem Genehmigungsprozess sind hier zum Nachlesen und in den Fan-Infos.
Kategorien: Fan Club
Autor: ek
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