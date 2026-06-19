Mit dem Fan Club auf WM-Reise: Fan-Camp bringt deutsche Fans zusammen

Die gemeinsame Reise der deutschen Fans während der WM 2026 ist in vollem Gange. Gemeinsam mit dem DFB-Reisebüro bietet der Fan Club Nationalmannschaft rund um die Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft ein Fan-Camp an. Rund 250 Fans begleiten die deutsche Nationalmannschaft dabei durch die Gruppenphase.

Houston bildete die erste Station des Fan-Camps. Vom 12. bis 15. Juni starteten dort die ersten Fan-Camper in das gemeinsame WM-Erlebnis. Nach dem Start in Texas zieht das Fan-Camp weiter nach Toronto und schließlich nach New York. Dort begleitet die deutsche Fangemeinschaft die Nationalmannschaft bis zum Abschluss der Vorrunde.

Dabei sind die Fan-Camps weit mehr als reine Übernachtungsmöglichkeiten. Neben Unterkünften für Einzelreisende, Freundesgruppen und Familien stehen vor allem das gemeinsame Erlebnis und der Austausch innerhalb der Fan-Club-Gemeinschaft im Mittelpunkt. In allen Camps gibt es Public Viewings, besondere Programmpunkte, wie Vorträge oder Fan-Matches und zahlreiche Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Auch in Houston erwartete die Fans ein abwechslungsreiches Programm. Nach einem Willkommensabend mit Public Viewing und Pubquiz stand eine Sightseeing-Tour auf dem Programm, organisiert vom Fan-Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi“ Toews. Unter anderem besuchte die Gruppe das Houston Space Center. Im Pitch 25 fand sowohl die Pre-Match-, als auch die After-Match-Party statt. Am Spieltag gegen Curaçao wurde die gute Stimmung aus dem Stadion mit zur After-Match-Party genommen und dort begleitet von Musikhits aus Deutschland, dem Maskottchen Paule und Fans diverser Nationen.

Fan-Camperin Natascha Bechert, die seit 2008 Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft ist, zeigt sich begeistert: "Als mein Mann vorgeschlagen hat, für zwei Wochen zur WM-Vorrunde in die USA zu fahren, war ich zunächst skeptisch. Heute bin ich begeistert – warum bleiben wir nur zwei Wochen? Die DFB-Fanreise ist hervorragend organisiert, die Reisegruppe witzig und offen für die unterschiedlichsten Bedürfnisse – jeder findet seinen Platz. Die Begegnungen mit Fans aus aller Welt und die vielen besonderen Erlebnisse werden mir ein Leben lang in Erinnerung bleiben.“

Auch Marc Reinmann, Mitglied seit 2003, zieht ein positives Zwischenfazit: "Ich war – mit Ausnahme der vergangenen WM – bei allen Fan-Camps dabei, die es bislang gegeben hat. Das Niveau erreicht in diesem Jahr noch einmal ein ganz neues Fan-Camp-Level.“

Nach den erlebnisreichen Tagen in Houston dürfen sich die Fans in Toronto auf weitere abwechslungsreiche Programmpunkte freuen. Neben Public Viewings und einem Pubquiz gehört auch ein von Fan-Club-Betreuer "Bubi“ organisierter Ausflug zu den Niagarafällen zum Angebot. Die Pre-Match-Party findet vor dem Vorrundenspiel gegen Côte d’Ivoire im Amsterdam Brewhouse statt, das mitten in der Stadt und direkt am Wasser liegt. Ein gemeinsamer Fan-Walk zum Stadion sowie eine große After-Match-Party runden das Programm um den Spieltag ab.

Zum Abschluss der Gruppenphase schlägt das Fan-Camp seine letzte Basis in New York auf. Dort erwarten die Fan-Camper unter anderem eine Lesung des Groundhoppers "Gayson Stanley“, die Pre-Match-Party im German House of Soccer sowie ein gemeinsamer Abschlussabend.

Wie die Fans das WM-Erlebnis in Houston gemeinsam gefeiert haben, zeigen euch die Bilder vom Fan-Treffpunkt.